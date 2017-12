Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden 4:0 gegen Erzgebirge Aue gewonnen und damit den Tabellenkeller verlassen. Die Dresdner stehen nach dem Sieg auf dem elften Tabellenplatz, Aue auf Rang 14. Die Gastgeber waren in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft.

Aue-Keeper Martin Männel konnte die Führung der Dresdner in der 15. Minute noch verhindern, indem er einen Kopfball von Dresdens Innenverteidiger Florian Ballas um den Pfosten lenkte. Sechs Minuten später belohnte sich die Heimmannschaft aber für ihren engagierten Auftritt: Lucas Röser traf nach einer Flanke von Haris Duljevic. Im Anschluss kamen die Gäste besser ins Spiel. Dank eines Treffers von Rico Benatelli in der 44. Minuten gingen die Dresdner aber mit zwei Toren Vorsprung in die Pause.

Kurz nach dem Wiederanpfiff legte Ballas den dritten Treffer der Gastgeber nach. Erich Berko traf in der 75. Minute zum Endstand. Am 17. Spieltag trifft Dresden auf Union Berlin, Aue spielt gegen Darmstadt. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg 0:1, VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 2:1.