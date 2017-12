Im niedersächsischen Landkreis Celle ist am Samstagabend ein 50 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 50-Jährige hatte auf einer Landesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten, wo er frontal mit dem Fahrzeug eines 36-Jährigen zusammenstieß, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach ersten Ermittlungen war der 50-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Ob Alkohol im Spiel war, werde die Analyse einer Blutprobe ergeben, so die Beamten weiter. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der 36-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.