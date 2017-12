Berlin (ots) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich für eine große Koalition von Union und SPD ausgesprochen. "Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit und Stabilität sind in schwierigen Zeiten und für eine gute Politik wichtig", sagte de Maizière dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Zudem mahnte de Maizière, die Verhandlungen, wenn sie denn zustande kommen, nicht über die Presse führen. Sein Rat sei: "Kein Twittern aus den Verhandlungen, keine triumphale Bewertung von vorläufigen Ergebnissen und kein Versuch, um des eigenen Vorteils willen, dem anderen während der Gespräche das Gesicht zu nehmen".



