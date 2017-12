Straubing (ots) - Alexander Gauland kann sich nun nicht mehr, wie bisher, in der zweiten Reihe verstecken, um seine Fäden zu spinnen. Nun trägt er auch öffentlich die Verantwortung für die AfD, muss Kurs und Richtung vorgeben und den Zusammenhalt einer unverändert tief gespaltenen Partei organisieren. Ohne Kellermeister geht es eben nicht, sonst verläuft die Gärung unkontrolliert, die trübe Brühe kippt und wird endgültig ungenießbar. Der Showdown beim Parteitag in Hannover hat das alles nicht einfacher gemacht. Und bislang hat die AfD noch jeden Chef geschafft.



