MAILAND (dpa-AFX) - Der italienisch-amerikanische Autokonzern Fiat Chrysler strebt eine Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Wettbewerber Hyundai bei Wasserstoff-Antrieben an. "Es gibt die Möglichkeit einer technischen Partnerschaft mit Hyundai", sagte Fiat-Chef Sergio Marchionne am Samstag in der Nähe von Mailand. Er wünsche sich eine "starke" Allianz.

Wasserstoff gilt als Alternative für Batterien bei Elektroautos. Hyundai gehört zu den Vorreitern der Technik zusammen mit dem japanischen Hersteller Toyota . Auch andere Hersteller arbeiten auf diesem Gebiet zusammen. So hatten Autokonzerne wie Daimler und BMW , Gasehersteller sowie Energieversorger Anfang des Jahres die Wasserstoff-Initiative Hydrogen Council gegründet./das

