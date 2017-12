Halle (ots) - Die AfD wird jetzt von zwei älteren Männern geführt, von denen der eine künftig im Europaparlament sitzen wird, der andere in Personalunion auch Chef der neuen Bundestagsfraktion ist. Die programmatischen Leerstellen, die die AfD immer noch hat, werden so nur schwer zu füllen sein. Es ist bezeichnend, dass kaum über Inhalte gesprochen wurde. Stattdessen hat die AfD bewiesen, dass sie die Kunst der Ämterhäufung schon recht virtuos beherrscht, die sie den Altparteien so gern vorwirft.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de