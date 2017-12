NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA ist eine der größten Übernahmen aller Zeiten in der Gesundheitsbranche offenbar unter Dach und Fach: Die US-Drogerie- und Apothekenkette CVS blättert für den Krankenversicherer Aetna insgesamt 67,5 Milliarden Dollar hin, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete. Auch das "Wall Street Journal" schrieb, dass sich beide Seiten handelseinig geworden seien.

Den Informationen der Medien zufolge bietet CVS insgesamt 207 Dollar je Aetna-Aktie, davon 145 Dollar in bar und 62 Dollar in eigenen Anteilsscheinen. Das wäre ein Aufschlag von 29 Prozent zum Preis der Aetna-Aktie von Ende Oktober - als erstmals Übernahmespekulationen aufgekommen waren. Laut Bloomberg soll das Geschäft noch im Laufe des Sonntags verkündet werden./das

