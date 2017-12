ROUNDUP 2: Paketdienst DHL wird erpresst - Potsdamer Paket war gefährlich

POTSDAM - Mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft wird der Paketdienst DHL erpresst. Das am Freitag an eine Apotheke am Potsdamer Weihnachtsmarkt gesendete gefährliche Paket stehe in diesem Zusammenhang, sagte Brandenburg Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Sonntag in Potsdam. Schröter sprach von einer "Briefbombe". Der oder die Täter verlangten eine Millionensumme. Eine ähnliche Lieferung sei bereits Anfang November in Frankfurt (Oder) bei einem Online-Händler aufgetaucht.

Kreise: Aetna-Kauf durch CVS für 67,5 Milliarden Dollar ist ausgemachte Sache

NEW YORK - In den USA ist eine der größten Übernahmen aller Zeiten in der Gesundheitsbranche offenbar unter Dach und Fach: Die US-Drogerie- und Apothekenkette CVS blättert für den Krankenversicherer Aetna insgesamt 67,5 Milliarden Dollar hin, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete. Auch das "Wall Street Journal" schrieb, dass sich beide Seiten handelseinig geworden seien.

Presse: Walt Disney bleibt an großen Teilen von 21st Century Fox interessiert

NEW YORK - Einer der größten Deals der Mediengeschichte könnte doch noch über die Bühne gehen: Wie mehrere Zeitungen berichten, spricht der amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney erneut mit seinem Rivalen 21st Century Fox über den Kauf zahlreicher Fernsehsender und seinem Hollywood-Studio. Nach ein paar Wochen Funkstille liefen die Gespräche zwischen den beiden Seiten wieder, schrieben das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Ärger über die Post: Verbraucherzentrale startet neues Portal

DÜSSELDORF - Die NRW-Verbraucherzentrale startet unter dem Stichwort "Post-Aerger.de" ein neues Informationsportal für verärgerte Kunden. Das neue Portal solle Mitte der Woche für zwei Jahre freigeschaltet werden, sagte ein Sprecherin. Hintergrund sind zunehmende Beschwerden von Verbrauchern über verspätet zugestellte oder verschwundene Briefe oder Pakete und Abzocke im Netz und am Telefon etwa durch sogenannte Ping-Anrufe, die teure Rückrufe provozieren.

Mögliche Ansprüche gegen ehemalige Air-Berlin-Manager werden geprüft

BERLIN - Der Sachwalter der Air-Berlin-Gläubiger, Lucas Flöther, lässt mögliche Schadenersatzansprüche gegen ehemalige Manager der insolventen Fluggesellschaft prüfen. Experten des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC) sollten klären, ob so "ein Zufluss für die Insolvenzmasse generiert werden kann", sagte Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel am Sonntag auf Anfrage. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Frühere Manager könnten demnach auf Schadenersatz verklagt werden.

Presse: Nestle und Stada wollen Consumer Health-Sparte von Merck

ZÜRICH - Der Schweizer Nestle -Konzern und das deutsche Pharmaunternehmen Stada haben einem Bericht zufolge Interesse an dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten von Merck KGaA . Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitagabend schreibt, bereiten sowohl Nestlé als auch Stada eine Kaufangebot vor. Die Sparte werde mit rund 4 Milliarden Euro bewertet. Angebote müssten bis zum 15. Dezember gemacht werden.

Handel 'verhalten zufrieden' mit Woche vor der Adventszeit

BERLIN - Der deutsche Einzelhandel ist mit dem Geschäft in der Woche vor dem ersten Advent verhalten zufrieden. Das ergab eine am Sonntag veröffentlichte Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter 400 Unternehmen aller Größen, Standorte und Branchen. Die Einschätzung der Händler falle zu diesem Zeitpunkt etwas besser aus als im Vorjahr, hieß es. Insbesondere größere Unternehmen berichteten von guten Geschäften.

Lufthansa-Tochter Swiss profitiert von Wende bei Europa- und Japan-Flügen

ZÜRICH - Die Fluggesellschaft Swiss profitiert von der erstarkten Nachfrage aus Europa. Allerdings wird das "sehr gute Jahr" von Engpässen am Flughafen Zürich überschattet, die sich weiter verschärfen werden.

Siemens-Manager gibt Görlitzer Werk noch bis zu fünf Jahre

DRESDEN - Bei der geplanten Standortschließung gibt Siemens-Manager Willi Meixner dem Görlitzer Werk noch bis zu fünf Jahre. Siemens werde bald den Dialog mit den Arbeitnehmern beginnen, sagte der Chef des Stromerzeugungs- und Gasturbinengeschäfts der "Sächsischen Zeitung" (Samstag). "Nach den Beratungen wird es einen Maßnahmenplan gehen, und heute gehen wir davon aus, dass die Umsetzung drei bis fünf Jahre in Anspruch nehmen wird."

ROUNDUP/ING-Diba-Chef: Weniger Konkurrenz am Geldautomaten wäre im Kundensinn

FRANKFURT - Der neue Chef der Direktbank ING-Diba , Nick Jue, macht sich für ein gemeinsames Angebot der deutschen Banken für das Abheben am Geldautomaten stark. "Kunden wollen Bargeld so einfach und so billig wie möglich. Banken kostet das aber doch nur Geld", sagte Jue der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Darum fände ich es sinnvoll, wenn wir die Bargeldversorgung als Branche gemeinsam so effizient wie möglich gestalten würden."

ROUNDUP/Finanzlücke bei Diesel-Fonds: VDA macht Druck auf Importeure

BERLIN - Der deutsche Branchenverband VDA hat ausländische Autokonzerne erneut aufgefordert, sich an einem milliardenschweren Diesel-Fonds für bessere Luft in Städten zu beteiligen. Die Importeure weigern sich bisher, daher klafft ein Finanzloch.

Munich Re investiert stärker in Aktien

FRANKFURT - Der Rückversicherer Munich Re , einer der größten institutionellen Anleger, will seinen Aktienanteil am Anlageportfolio weiter erhöhen. "Ich könnte mir weitere leichte Steigerungen bei der Aktienquote vorstellen, aber keinen Quantensprung", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). Der Dax -Konzern erhöhte diese Quote zuletzt auf 6,5 Prozent. Zu Jahresbeginn waren es noch 5 Prozent. Das entspricht Schneider zufolge über 3 Milliarden Euro mehr in Dividendentiteln.

Weitere Meldungen -Fiat will bei Wasserstoff-Antrieb mit Hyundai zusammenarbeiten -Warnstreik bei Flughafen-Check-in in Frankfurt -Nord Stream 2 glaubt trotz Hürden weiter an pünktlichen Pipeline-Bau -Verhandlungen zum Opel-Neustart haben begonnen -Demonstration gegen geplante Erdgasförderung auf Usedom -Investor für Hosenhersteller Gardeur gefunden -'New York Times' erhält Marion Dönhoff Preis -Netflix-Serie 'Stranger Things' wird mit dritter Staffel fortgesetzt -ROUNDUP 2: Rot für Zucker - Hersteller wollen abgeschwächte Nährstoff-Ampel -Nabu Hamburg fordert erneut neue Prognose zur Elbvertiefung -Salmonellen bei Kontrollen entdeckt - Globus ruft Salami zurück -Ryanair bewirbt sich um Air-Berlin-Slots in Tegel -ROUNDUP: Aldi und Lidl erhöhen Apfelsaftpreise nach schlechter Ernte -Deutsches Milchkontor rechnet mit wieder sinkenden Milchpreisen

