Das US-Magazin Vice ist wegen mehrerer Vorfällen von sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen unter Druck geraten.

Das US-Magazin Vice, das auch in Europa vertrieben wird, hat drei Mitarbeiter wegen "verbaler und sexueller Belästigung gefeuert. Das teilte das Unternehmen in einer Erklärung an die Mitarbeiter mit. Berichten von Variety und der New York Times zufolge handelt es sich unter anderem um Jason Mojica, dem Chef der Dokumentarfilm-Abteilung. Er soll eine Mitarbeiterin mehrfach sexuell belästigt haben. Damit reagiert Vice auf einen Bericht im

