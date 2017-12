Mit gerade einmal 300 Hektar spielt der Haselnussanbau in Bayern noch eine untergeordnete Rolle - noch: Denn Klima und Boden in Bayern sind wie geschaffen für den Anbau und Haselnussplantagen könnten in Mittelfranken, aber auch in Nieder- und Südbayern, bald für Abwechslung auf den Feldern sorgen. Foto © LWG Bayern Einen Einblick in den Anbau von Haselnuss, Walnuss und...

Den vollständigen Artikel lesen ...