Der Chef der Iranischen Revolutionsgarden hat einen Warn-Brief von CIA-Chef Pompeo erhalten. Der General weigerte sich, den Brief zu öffnen.

CIA-Direktor Mike Pompeo sagte am Samstag bei einer Veranstaltung in Kalifornien, er habe einen Brief an einen hochrangigen iranischen Militäroffiziellen geschickt, in dem er ihn warnte, dass die Vereinigten Staaten Teheran für alle Angriffe auf die amerikanischen Interessen im Irak zur Verantwortung ziehen würden. Pompeo, der entschiedenen Widerstand gegen den Iran äußerte, sagte, er habe den Brief an General Qasem Soleimani, einen Führer des iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden und der Elite-Quds-Truppe, geschickt, aber der General habe ihn nicht gelesen. "Ich habe eine Nachricht geschickt. Ich habe sie geschickt, weil er angedeutet hat, dass Kräfte unter seiner Kontrolle die Interessen der USA im Irak gefährden könnten", sagte Pompeo auf einem Verteidigungsforum der Ronald Reagan Stiftung in Simi Valley, Kalifornien. "Er ...

