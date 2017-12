BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der wochenlangen Hängepartie bei der Regierungsbildung in Deutschland hoffen die europäischen Partner laut EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) auf rasche Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. "Denn dadurch, dass jene Parteien verhandeln würden, die parallel auch die geschäftsführende Regierung stellen und schon in den vergangenen vier Jahren gemeinsam eine proeuropäische Politik gemacht haben, wird bereits Vertrauen und Stabilität in Europa erzeugt", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Montag).

"In Brüssel, in der EU-Kommission, in Mitgliedsländern hören wir, dass in Deutschland möglichst schnell eine stabile und handlungsfähige Regierung gebildet werden müsse, die proeuropäisch ausgerichtet ist", unterstrich Oettinger. Die Fortsetzung der großen Koalition sei die einzige verbliebene Möglichkeit, das zu erfüllen, wenn man Neuwahlen vermeiden wolle./wn/DP/zb

