HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu USA/Steuerreform:

Die Pläne der Republikaner erinnern stark an die Steuerreformen unter Ronald Reagan in den achtziger Jahren. Schon damals trat die Erwartung nicht ein, dass sich massive Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen durch einen Wirtschaftsaufschwung refinanzieren würden. Dass die Republikaner, die in der Opposition stets auf strikte Haushaltsdisziplin pochten, dennoch zustimmen, liegt vor allem daran, dass sie dringend eine große Reform umsetzen müssen, um im Wahlkampf nicht als untätig gebrandmarkt zu werden. Doch der Preis dafür ist viel zu hoch./yyzz/DP/zb

