Am Wochenende war es nun soweit. Der US-Senat verabschiedete am Samstag mit knapper Mehrheit Trumps geplante Steuerreform. Die ausstehende Entscheidung sorgte am Freitag für Unsicherheit. Diese dürfte nun Entweichen und könnte in den USA den Startschuss zur Jahresendrally geben. Der DAX könnte daher am Montag mit einem Aufwärtsgap eröffnen. Wer zu Beginn dabei sein möchte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...