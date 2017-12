Die thermische Nachverbrennung ist ein Abluft- und Abgas-Reinigungssystem mittels Oxidation. Sie ist ein lufthygienisch optimales Verfahren, da die Abluft bzw. Abgase, bis auf Schwefel, Halogene oder andere thermisch nicht zersetzbare Fremdstoffe, komplett in die unbedenklichen Stoffe Wasser (H2O) bzw. Kohlendioxid (CO2) umgesetzt werden. Je nach Prozess- oder Reingasanforderung treten in der Brennkammer Arbeitstemperaturen von 650 bis 1.200 °C bei entsprechenden Verweilzeiten von mindestens 0,7 s auf. Das Verfahren eignet sich für eine VOC-Beladung >1 gC/Nm³ bei einem VOC-Abscheidungsgrad über 99,8 %. Schnelles An- und Abfahren ermöglicht den Einsatz auch bei stark schwankenden Prozessbedingungen.

Rohgas-Zusammensetzung spielt keine Rolle

Anlagen zur thermischen Nachverbrennung bieten sehr viel Potenzial der Wärme- und Energierückgewinnung, um die einzusetzenden Energiekosten drastisch zu reduzieren. Das Verfahren ist flexibel auf die Art und Zusammensetzung der einzuleitenden Abluft bzw. Rohgase anzupassen und somit auf alle erdenklichen Prozesse zu adaptieren. Hierbei spielt auch ein eventuell ...

