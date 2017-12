Ein 69-Milliarden-Dollar-Deal dürfte den US-Gesundheitsmarkt kräftig aufmischen. Die Pharmakette CVS will den Versicherungsriesen Aetna übernehmen. Es wäre eine ungewöhnliche Allianz.

Die Drogerie- und Apothekenkette CVS will den Krankenversicherer Aetna für rund 69 Milliarden Dollar (58 Milliarden Euro) übernehmen. Eine entsprechende Einigung gaben die US-Konzerne am Sonntagabend (Ortszeit) bekannt. Die Vereinbarung sieht vor, dass CVS 207 Dollar je Aetna-Aktie zahlt. 145 Dollar sollen bar fließen, der Rest in eigenen Anteilscheinen fällig werden.

Inklusive übernommener Schulden beziffern ...

