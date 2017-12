Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - Der britische Wirtschaftsminister Gregory Clark erwartet eine rasche Einigung in den wesentlichen Streitfragen der Brexit-Verhandlungen. "Wir haben gute Fortschritte gemacht, und beide Seiten sollten jetzt diszipliniert weiterarbeiten. Ich bin sehr optimistisch", sagte er in einem Interview. (Handelsblatt S. 6)

BREXIT - Neue Berechnungen des Instituts für Wirtschaftsforschung in München (Ifo) zeigen, dass "der Brexit durch wachsende Handelskosten sowohl in Großbritannien als auch in den anderen 27 EU-Ländern erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten" werde. "Wenn der Handel künftig auf Basis von WTO-Regeln erfolgt, würden diese Summen für Großbritannien auch bei Wegfall jeglicher Beiträge zum EU-Haushalt immer noch 16 Milliarden Euro pro Jahr betragen", heißt es in der Analyse des Instituts. "Für die EU summieren sich die Verluste durch Wegfall des britischen Nettobeitrags und wachsende Handelskosten auf rund 44 Milliarden Euro pro Jahr." (Welt S. 10)

IG METALL - Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger, will keine Zugeständnisse bei der IG-Metall-Forderung nach einer 28-Stunden-Woche mit teilweisem Lohnausgleich machen. "Wer mehr arbeitet, verdient mehr. Wer weniger arbeitet, verdient weniger. Daran werden wir nicht rütteln", sagte er. Am kommenden Mittwoch beginnt die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

DIESEL - Die deutsche Automobilindustrie hat ausländische Autokonzerne aufgefordert, sich am Diesel-Fonds für bessere Luft in Städten zu beteiligen. Der Fonds war Anfang August bei einem Gipfel von Bundesregierung und Autoindustrie eingerichtet worden. Die Hersteller hatten sich seinerzeit bereit erklärt, 250 Millionen Euro beizutragen. Nun klafft ein Finanzloch, denn die ausländische Konkurrenz hat bisher nicht gezahlt. (SZ S. 17)

LKW - Die Lkw-Hersteller fordern mehr Investitionen in Infrastruktur, intelligente Vernetzung der Verkehrsträger und mehr Akzeptanz für synthetischen Sprit. Denn auf der Langstrecke wird der Verbrenner noch lange unersetzlich bleiben. (Handelsblatt S. 14ff)

GROKO - Nach dem Kurswechsel von SPD-Chef Martin Schulz hin zu einer Regierungsbildung mit der Union suchen Politiker auf beiden Seiten nach Gemeinsamkeiten. Während in der Sozialpolitik Streit droht, könnte Europa zum Friedensprojekt einer Großen Koalition werden. (Handelsblatt S. 1)

CSU - Horst Seehofer will sich auf dem Parteitag am 15. und 16. Dezember erneut zum CSU-Vorsitzenden wählen lassen. Das wurde am Sonntag am Rande von Gesprächen mit CSU-Führungsgremien in München bekannt. Zugleich verzichtet er auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2018. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es jedoch nicht. Seehofer rief die CSU zur Geschlossenheit auf. (SZ S. 1)

RENTE - Die Ausgaben des Bundes für die Rente werden im Jahr 2021 erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro übersteigen. Im laufenden Jahr liegt der Betrag bei 91,1 Milliarden Euro, in vier Jahren wird er um 13 Prozent gestiegen sein und sich auf rund 103,3 Milliarden Euro belaufen. Das geht aus dem Finanzbericht 2018 des Bundesfinanzministeriums hervor. (Rheinische Post)

USA - Der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, rechnet damit, dass die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump Druck auf die hiesige Politik erzeugen dürfte. "Die Reform wird Investitionen und Konsum in den USA erhöhen und den internationalen Steuerwettbewerb anheizen." Das US-Leistungsbilanzdefizit werde sich dadurch ausweiten. Der Anstieg der US-Staatsschulden werde den Zinsanstieg beschleunigen und zu wachsenden Inflationserwartungen für den US-Dollar führen. (Rheinische Post)

YÜCEL - Der in der Türkei inhaftierte Welt-Korrespondent Deniz Yücel befindet sich nicht mehr in Einzelhaft. Das berichtete sein Anwalt nach einem Besuch in der Haftanstalt Silivri bei Istanbul. Yücel sei nach mehr als 290 Tagen in Gefangenschaft in eine Zelle verlegt worden, die über einen kleinen Innenhof mit zwei anderen Zellen verbunden ist, sagte der Anwalt. In einer davon sitzt der Journalist Oguz Usluer von der türkischen Tageszeitung "Habertürk" ein. (Welt)

