LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bei Amazon in Leipzig erneut zum Streik aufgerufen. Unter dem Motto "Den Tarifvertrag bringt nicht der Weihnachtsmann" haben die Beschäftigten seit Montagmorgen ihre Arbeit niedergelegt, wie Verdi mitteilte. Gestreikt werden soll voraussichtlich bis zum Ende der Nachtschicht vom Montag auf den Dienstag.

Die Mitarbeiter bei Amazon haben in den vergangenen Wochen immer wieder gestreikt - zuletzt am Freitag und Samstag. "So lange es keinen Tarifvertrag bei Amazon gibt, bleiben Bestellungen im Weihnachtsgeschäft eine unsichere Sache. Unsere Streiks bewirken Verzögerungen bei der Auslieferung", sagte Verdi-Streikleiter Thomas Schneider.

Verdi fordert von Amazon seit rund viereinhalb Jahren die Aufnahme von Tarifverhandlungen - und untermauert dies immer wieder mit Streiks. Der US-Versandriese lehnt die Forderung jedoch strikt ab./awr/DP/zb

