The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0202877 NATL WEALTH MNG 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0125166592 UBS AG JERSEY 12-17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0199729366 ZUR ROSE GROUP AG 12-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0TF4F8 WL BANK AG PF.R234 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2BX1 LB.HESS.-THR.IS.11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB14V7 NRW.BANK IS.A.14V 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US912796LB32 US TREASURY BILL 12/07/17 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0860702512 RABOBK NEDERLD 12/17 MTN BD00 BON ZAR N

CA XFRA DE000LB0J8H8 LBBW INFLATIONS-ANL 11/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB65Y6 NORDLB 2 PH.BD 54/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW1Z05 LAND NRW SCHATZ06R.769 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0844692201 KRED.F.WIED.12/17 MTN LS BD01 BON GBP N

CA 2TI4 XFRA XS0861827268 TOTAL CAP.INTL 12/17 MTN BD01 BON CAD N

CA MF1A XFRA XS0881328826 MUNICIPAL. FIN. 13/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0951466860 FINLD 13/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0431150654 BG ENERGY CAP.09/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0434040167 EIB EUR.INV.BK 09/17 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0595707570 TOYOTA MOTOR CRED11/17MTN BD02 BON GBP N

CA 0NRC XFRA XS0878750248 NETWORK R.I.FIN.13/17 MTN BD02 BON GBP N

CA U1IX XFRA DE0009750497 UNIDEUTSCHLAND XS FD00 EQU EUR N