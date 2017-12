The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6300371273 TELENET FI.LU.N. 17/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0373476198 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-27 498 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0JQ58 DEKA MTN SERIE 7571 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19TX8 DT.BANK MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000292719 STOCKMANN OYJ 17-22 BD00 BON EUR N

CA XFRA PTBCPWOM0034 BCO COM. PORT. 17/27 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US01609WAS17 ALIBABA GR.HLDG 17/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US01609WAT99 ALIBABA GR.HLDG 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US01609WAU62 ALIBABA GR.HLDG 17/37 BD01 BON USD N

CA XFRA US01609WAV46 ALIBABA GR.HLDG 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US01609WAW29 ALIBABA GR.HLDG 17/57 BD02 BON USD N

CA XFRA US03073EAP07 AMERI.BERGEN 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US03073EAQ89 AMERI.BERGEN 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US828807DD68 SIMON PROP.GRP 17/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US828807DE42 SIMON PROP.GRP 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796PH65 US TREASURY BILL 05/31/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1728622090 GANSU PROV.HI.A 17/20 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1729158508 LLOYDS BANK 17/22 MTN FLR BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1729875598 PAKISTAN 17/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1731105612 BCO DE SABADELL 17/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1731734585 STADSHYPOTEK 17/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1731823255 TELEFON.EUROPE 17/UND.FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1731858392 ADLER REAL ESTATE 17/21 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1731858715 ADLER REAL ESTATE 17/24 BD03 BON EUR N