FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1CT XFRA KYG211461085 CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 0.013 EUR

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.168 EUR

SBQ5 XFRA LU0350239504 STARC.HUBER-STRATEGY 1 A 1.740 EUR

XFRA DE000HLB2D17 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/15 0.001 %

RTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.505 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.160 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.067 EUR

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.176 EUR

CNA XFRA US1296031065 CALGON CARBON DL-,01 0.042 EUR

CSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.166 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.756 EUR

AKU XFRA NL0000009132 AKZO NOBEL EO 2 4.000 EUR

4HQ XFRA KYG9431R1039 WANT WANT CH.HLDGS DL-,02 0.004 EUR

OPQ XFRA HK0018000155 ORIENTAL PRESS GRP 0.006 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.063 EUR

HLPN XFRA GRS298343005 HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 0.150 EUR

SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.104 EUR

BRDA XFRA BRBRKMACNPA4 BRASKEM PFD A 0.322 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

VTCB XFRA BMG9400S1329 VTECH HLDGS (BL100) DL-05 0.143 EUR

CEY2 XFRA BMG4639H1227 HUABAO INTL HLDGS HD-,10 0.017 EUR

H5V XFRA BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM 3.750 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK HLDG CO. DL 3,33 0.202 EUR

PP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.215 EUR

ILE XFRA US44967H1014 ILG INC. DL-,01 0.126 EUR

EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.370 EUR

GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.176 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.050 EUR

A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.588 EUR

HEC XFRA US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD 0.099 EUR