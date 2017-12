FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US5510732085 LYNAS CORP. SP. ADR 1

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01

NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD

GYF1 XFRA GB00BKX59Y86 FIRESTONE DIAMONDS LS-,01

2GF XFRA AU000000TER9 TERRACOM LTD

B6D XFRA CA38503H1047 GRANADA GOLD MINE O.N.