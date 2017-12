FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

D7A XFRA JE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE DL -,01