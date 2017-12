Von Kenan Machado

NEW YORK (Dow Jones)--An den Märkten in Ostasien lässt sich am Montag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Teilnehmer sagen, dass die Entwicklungen der US-Politik nur wenig Auswirkung auf die Kurse haben. Am frühen Samstagmorgen passierte ein Steuerreformpaket den US-Senat passiert, was die Chance auf einen Abschluss noch in diesem Jahr erhöht. Zugleich spitzt sich die Russland-Affäre zu, nachdem der ehemalige Sicherheitsberater Michael Flynn eingeräumt hat, Falschaussagen gegenüber den Ermittlungsbehörden gemacht zu haben. Die ANZ Bank sagt aber hierzu, die Nachricht an sich sei für die Märkte nicht wichtig. Allerdings könnten durch Enthüllungen Flynns weitere Personen ins Rampenlicht der Ermittlungen geraten.

Die meisten Börsenindizes bewegen sich nur um weniger als 0,3 Prozent nach oben oder unten. Aus dem Rahmen fallen die Börsen in Hongkong und Korea, wo es um über ein halbes Prozent nach oben geht. In Hongkong war es in der Vorwoche jeden Tag zu Verlusten gekommen. Zu den Gewinnern dort gehören Ölwerte. Zwar gibt der Ölpreis am Morgen etwas nach, er war aber zum Ende der Woche nach oben gesprungen als Reaktion auf den Beschluss der Opec und großer Ölförderern die Förderkürzung um neun Monate zu verlängern.

Daneben gehen die Aufschläge am Gesamtmarkt nicht zuletzt auf das Konto des Schwergewichts Tencent, das sich nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche um 1,8 Prozent erholt. Die ebenfalls unlängst gebeutelte Aktie des Versicherer Ping An steigt nun um 2,5 Prozent. "Die Schwäche bei Tencent und Ping An weckt Interesse bei Gelegenheitskäufern", sagt Castor Pang, Research-Leiter bei Core Pacific-Yamaichi International.

Tencent ist nicht der einzige Technologiewert, der gesucht ist. Nach dem Absturz des Sektors werden hier nun zumindest kleine Gewinne verzeichnet. So legt die Samsung-Aktie 0,2 Prozent zu nach einem Rückgang um über 8 Prozent in der Vorwoche.

Yen-Schwäche hilft Nikkei nicht ins Plus

Am Devisenmarkt rückt der Dollar mit dem Erfolg bei der US-Steuerreform vor. Allerdings hilft der schwächere Yen bislang dem japanischen Markt wenig. Der Nikkei-225 um 0,3 Prozent nachgibt auf 22.757 Punkte. Der Dollar wird mit 112,78 Yen bezahlt nach einem Freitagstief rund einen Yen darunter. Zu den Gewinnern gehören auch hier die Ölwerte. Inpex und Japan Petroleum gewinnen zwischen 1 und 2 Prozent. Dagegen verlieren Olympus 3,4 Prozent.

In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, stützten vor allem die Minenwerte. BHP Billiton und Rio Tinto stiegen um jeweils rund 1,5 Prozent, befördert unter anderem von den anziehenden Preisen für Eisenerz. Dagegen gehörten die Banken weiterhin nicht zu gesuchten Werten. Grund war die Mitteilung der vergangenen Woche, wonach sich die Regierung nach einer Reihe von Skandalen die heimische Finanzindustrie vorknöpft. Eine Kommission werde über zwölf Monate das Verhalten der nationalen Banken, Finanzdienstleister, Versicherer und Pensionsfonds untersuchen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.985,60 -0,07% +5,03% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.735,84 -0,36% +18,95% 07:00 Kospi (Seoul) 2.493,22 +0,72% +23,03% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.319,36 +0,05% +6,95% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.240,78 +0,57% +32,19% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.438,98 -0,31% +19,38% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.711,36 -0,38% +4,24% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1869 -0,0% 1,1872 1,1925 +12,9% EUR/JPY 133,91 +0,1% 133,79 132,81 +8,9% EUR/GBP 0,8817 +0,1% 0,8807 0,8952 +3,4% GBP/USD 1,3462 -0,1% 1,3477 1,3320 +9,1% USD/JPY 112,83 +0,1% 112,72 111,38 -3,5% USD/KRW 1083,48 0% 1083,48 1089,47 -10,3% USD/CNY 6,6174 0% 6,6174 6,6025 -4,7% USD/CNH 6,6147 +0,1% 6,6068 6,5983 -5,2% USD/HKD 7,8143 +0,0% 7,8121 7,8027 +0,8% AUD/USD 0,7596 +0,0% 0,7592 0,7611 +5,3% NZD/USD 0,6850 -0,2% 0,6864 0,6871 -1,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,97 58,36 -0,7% -0,39 +1,7% Brent/ICE 63,42 63,73 -0,5% -0,31 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,40 1.280,42 -0,5% -6,01 +10,7% Silber (Spot) 16,37 16,44 -0,4% -0,07 +2,8% Platin (Spot) 935,70 939,75 -0,4% -4,05 +3,6% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,6% +0,02 +22,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2017 01:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.