Nordex ist in der Auftragsakquise endlich mal wieder ein Achtungserfolg gelungen. Die Aktie hatte das zuletzt mit einem Erholungsversuch vorweggenommen, dieser mündete am Freitag aber in den nächsten kräftigen Rückschlag. Deutet sich mit dem hin und her zumindest die Bodenbildung an?

Nach einem knappen Monat Funkstille konnte Nordex einen Doppelschlag in der Akquise vermelden. In die Türkei wird das Unternehmen gemäß einer Meldung vom 24. November Turbinen mit einer Gesamtleistung 30 MW liefern, zum Monatsende wurde dann ein Auftrag für ein 180-MW-Projekt von Vattenfall in den Niederlanden publik gemacht.

Das Problem dabei: Nur die relativ kleine Bestellung für die Türkei wird noch im nächsten Jahr umsatzwirksam, die Turbinen für Vattenfall ...

