Heilbronn (ots) - Sevim Dagdelen, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, fordert, weiteren Druck auf die Türkei auszuüben. Dagdelen sagte der "Heilbronner Stimme" (Dienstag): "Ich bin sehr erleichtert, dass Deniz nicht mehr in Einzelhaft sitzt. Weitere Schritte müssen folgen. Offenbar hat bereits der leichte Druck aus Berlin gewirkt, um wenigstens einige positive Signale zu erhalten wie im Falle von Steudtner und Yücel jetzt. Der Druck darf aber nicht nachlassen, da es die einzige Sprache ist, die der türkische Präsident versteht."



Sie fügte hinzu: "Von einer Entspannung gar Normalisierung der deutsch-türkischen Beziehungen zu sprechen, wäre allerdings voreilig. Am mafiösen Politikstil des türkischen Staatspräsidenten hat sich im Grundsatz leider nichts verändert, so werden deutsche Journalisten wie Mesale Tolu, Deniz Yücel und andere weiter mit konstruierten Vorwürfen als Geiseln festgehalten. Da kann von einer Entspannung keine Rede sein. Hier muss die Bundesregierung mehr Druck machen und Rüstungsexporte, Kredite und Finanzhilfen komplett stoppen."



