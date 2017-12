Interview: Prognosen in einer jungen Industrie sind oft schwierig, denn wird die Energy Storage Europe auch im nächsten Jahr weiter wachsen. Bastian Mingers, Executive Team Manager Energy Storage Europe beim Verstalter Messe Düsseldorf erklärt im Interview die größten Trends sowie Neuheiten aus seiner Sicht und auch wie sie sich in der Veranstaltung im kommenden März niederschlagen werden.Foto: Messe Düsseldorf / Protokoll Foto: Messe Düsseldorf pv magazine: Sie begleiten die Branche ja schon recht lange. Haben Sie irgendwas zu berichten, was Sie in letzter Zeit selber überrascht hat? Bastian ...

