Mobilfunkbranche in einzigartiger Position für die Verwirklichung der Vision 2021 und der UN-Nachhaltigkeitsziele in Bangladesch

Die GSMA veröffentlichte heute einen neuen Bericht, indem die einzigartige Rolle herausgestellt wird, die die Mobilfunkbranche bei der Verwirklichung des Entwicklungsplans "Vision 2021" der Regierung von Bangladesch und der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen spielen kann. Die Verfasser des Berichts mit dem Titel "Bangladesh: Driving mobile-enabled digital transformation" (Bangladesch: Auf dem Weg zur digitalen Transformation durch Mobilfunk) vermerken, dass die Regierung und Industrie durch enge Zusammenarbeit die Möglichkeit haben, die digitale Transformation für Millionen Einwohner von Bangladesch zu erschließen und das soziale und wirtschaftliche Wachstum des Landes voranzutreiben. Der Bericht entstand in Partnerschaft mit der Schwedischen Internationalen Development Cooperation Agency (SIDA), dem britischen Ministerium für internationale Entwicklung (DFID) und mit Unterstützung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP).

"Durch die Förderung der Nutzung mobiler Technologie in allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere in Regierungsbehörden, wo Mobilfunk bisher nicht unbedingt als wichtiges Werkzeug betrachtet wurde, das zur Umsetzung ihrer Entwicklungsziele eingesetzt werden kann, ist Bangladesch potenziell in der Lage, andere Entwicklungsmärkte hinsichtlich Wachstum und wirtschaftlichem Fortschritt hinter sich zu lassen", erklärte Alasdair Grant, Head of Asia Pacific bei der GSMA. "Die Regierung hat bereits die UN-Nachhaltigkeitsziele angenommen und in die Vision-2021-Pläne eingebunden, und es ist ganz klar, dass Mobilfunk beim Erreichen dieser langfristigen Ziele eine entscheidende Rolle spielen kann."

Vision 2021 ist der Fahrplan der Regierung von Bangladesch in Richtung auf ein Land mit mittlerem Einkommen, wo Armut bis zum Jahr 2021 dem 50-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit des Landes völlig ausgerottet werden soll. Eine der Komponenten von Vision 2021 heißt Digitales Bangladesch und soll soziowirtschaftlichen Wandel durch Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) herbeiführen. Der Mobilfunk hat bereits einen wichtigen Beitrag zu den bisher erzielten Fortschritten geleistet.

"In Bangladesch konzentriert sich die SIDA darauf, die gesundheitliche Grundversorgung, Gleichheit der Geschlechter und Frauenrechte, Entwicklung des Privatsektors und Umwelt sowie Anpassung an den Klimawandel tiefergreifend zu unterstützen", sagte Johan Hellström, Program Manager Specialist, Digital Development, Unit for Global Economy and Environment (GECO), Department for International Organisations and Policy Support (INTEM), SIDA. "Die SIDA ist der Auffassung, dass Mobiltechnologie ein kostengünstiges und zunehmend unverzichtbares umfangreiches Werkzeug für eine integrative Entwicklung ist. Zugang zu Informationen kann den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen reduzieren und die Wirksamkeit von privaten und öffentlichen Dienstleistungen, darunter Gesundheitsversorgung und Finanzdienste, steigern helfen."

"Es ist eine Ehre für das UNDP, partnerschaftlich mit Bangladesch an einer weiteren richtungweisenden Entwicklungsinitiative zusammenzuarbeiten. Das Land ist seit langem als reichhaltige Quelle innovativer Entwicklungslösungen bekannt und hat auf kreative Weise die beispiellose Verfügbarkeit und Nutzung einfacher Technologien gefördert, um die Regierungsarbeit zu vereinfachen und das Leben seiner Einwohner zu verbessern", so Mia Seppo, UN Resident Coordinator und UNDP Resident Representative in Bangladesch. "Ich bin davon überzeugt, dass Bangladesch mit diesem neuen Projekt anderen Entwicklungsländern mit leuchtendem Beispiel vorangehen und damit zur globalen Verwirklichung der Agenda 2030 beitragen wird."

In dem Bericht der GSMA wird auch aufgeführt, wie die Mobilfunkbranche außer der eigentlichen Konnektivität auch andere Anwendungen und Dienstleistungen bereitstellen kann, die für eine digitale Gesellschaft unverzichtbar sind, beispielsweise:

Bereitstellung von erschwinglichem Zugang zu einfachen Voice- und Datendiensten für Zugriff auf E-Lernen und Online-Unterrichtsnetze, um die digitalen Kompetenzen zu steigern;

Befähigung von Frauen durch bessere Vernetzung, Steigerung der Sicherheit und besseren Zugriff auf Informationen, Dienstleistungen und lebensverbessernde Chancen (wie Gesundheits- und Finanzdienste und Beschäftigungschancen);

Verbesserung von Gesundheitsstandards durch Zugang zu offiziellen und inoffiziellen gesundheitsbezogenen Informationen über Voice, SMS und Apps sowie erleichterten Zugang zu breiter gefächerten digitalen Gesundheitsdiensten, darunter Fernüberwachung von Patienten, Telemedizin, digitale Terminbuchung und Arzneimittellagerverwaltung;

verbesserte landwirtschaftliche Produktivität durch Zugang zu Ernährungsinformationen und wirksamen landwirtschaftlichen Methoden sowie Vernetzung abgelegener Gemeinden mit digitalen Landwirtschaftsmärkten für bessere Preistransparenz und geringere Preisschwankungen;

erweiterten Zugang zu Finanzdiensten durch mobiles Geld und Bereitstellung von Finanzdiensten für Menschen ohne Bankkonto, damit diese ihren Cashflow managen und Geld sparen können.

Angesichts der in den letzten Jahren in Bangladesch bereits erzielten Fortschritte ist das Land auf Kurs, die in Vision 2021 gesetzten Ziele zu erreichen und zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beizutragen. Es sind jedoch noch mehrere Probleme zu lösen, darunter Bevölkerungswachstum, Armut und Ungleichheit, Verstädterung und Naturkatastrophen sowie Klimawandel.

In dem Bericht wird herausgestellt, wie die Regierung und Mobilfunkbranche zusammenarbeiten könnten, um die digitale Transformation für Millionen Einwohner von Bangladesch herbeizuführen. Es werden sieben Bereiche identifiziert, in denen Zusammenarbeit beschleunigte Auswirkungen zeigen könnte, darunter die Schließung von Lücken im digitalen Zugang und der Geschlechterkluft, zunehmende digitale Kompetenzen und Verbesserung von Gesundheitsergebnissen und finanzieller Einbeziehung.

Der Bericht der GSMA ist verfügbar unter:

https://www.gsma.com/Bangladesh-overview

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint fast 800 Netzbetreiber sowie nahezu 300 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171203005111/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Für die GSMA

Ava Lau

+852 2533 9928

ALau@webershandwick.com

oder

GSMA Press Office

pressoffice@gsma.com