Hoffnungen auf einen Wachstumsschub in den USA könnten dem Dax am Montag Auftrieb verleihen. Am Wochenende hatte der Senat Steuersenkungen gebilligt. Damit kommt US-Präsident Donald Trump einem zentralen Wahlversprechen näher. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent tiefer bei 12.866 Punkten geschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...