Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Mit der Mehrheit der Republikaner hat der US-Senat die historische Steuerreform verabschiedet. Mit 51 zu 49 Stimmen votierte die Kammer am frühen Samstagmorgen nach einer Marathonsitzung für das Vorhaben. Zuvor hatte es noch Widerstand gegen die Reform auch in den Reihen der Republikaner gegeben, weshalb sich die Abstimmung zunächst mehrfach verzögerte. Letzte Änderungsanträge der oppositionellen Demokraten wurden schließlich abgewiesen. Die Steuerreform ist eines der wichtigsten Reformprojekte von US-Präsident Donald Trump. Die Verabschiedung des Vorhabens im Senat ist ein wichtiger Etappensieg für den Präsidenten. Das Repräsentantenhaus hatte die Steuerreform mit einer Mehrheit der Republikaner bereits Mitte November abgesegnet. Beide Kammern müssen nun ihre jeweiligen Versionen der Reform abgleichen. Die gemeinsame Fassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.660,40 +0,62% Nikkei-225 22.707,16 -0,49% Hang-Seng-Index 29.214,77 +0,48% Kospi 2.527,67 +2,11% Shanghai-Composite 3.309,39 -0,25% S&P/ASX 200 5.985,60 -0,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Märkten in Ostasien lässt sich am Montag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Teilnehmer sagen, dass die Entwicklungen der US-Politik nur wenig Auswirkung auf die Kurse haben. Die meisten Börsenindizes bewegen sich nur um weniger als 0,3 Prozent nach oben oder unten. Aus dem Rahmen fallen die Börsen in Hongkong und Korea, wo es um über ein halbes Prozent nach oben geht. In Hongkong war es in der Vorwoche jeden Tag zu Verlusten gekommen. Zu den Gewinnern dort gehören Ölwerte. Zwar gibt der Ölpreis am Morgen etwas nach, er war aber zum Ende der Woche nach oben gesprungen als Reaktion auf den Beschluss der Opec und großer Ölförderern die Förderkürzung um neun Monate zu verlängern. Daneben gehen die Aufschläge am Gesamtmarkt nicht zuletzt auf das Konto des Schwergewichts Tencent, das sich nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche um 1,8 Prozent erholt. Die ebenfalls unlängst gebeutelte Aktie des Versicherer Ping An steigt nun um 2,5 Prozent. Tencent ist nicht der einzige Technologiewert, der gesucht ist. Nach dem Absturz des Sektors werden hier nun zumindest kleine Gewinne verzeichnet. So legt die Samsung-Aktie 0,2 Prozent zu nach einem Rückgang um über 8 Prozent in der Vorwoche. Am Devisenmarkt rückt der Dollar mit dem Erfolg bei der US-Steuerreform vor. Allerdings hilft der schwächere Yen bislang dem japanischen Markt wenig. Der Nikkei-225 um 0,3 Prozent nachgibt auf 22.757 Punkte.

US-NACHBÖRSE

Mit der sich abzeichnenden Übernahme von Aetna durch CVS Health haben beide Aktien am Freitag nachbörslich zugelegt. Bereits im regulären Geschäft hatten die Papiere auf die bevorstehende Transaktion reagiert. Am Wochenende wurde dann der Milliardendeal in der US-Gesundheitsbranche dann bestätigt. Die Aetna-Aktie legte auf nasdaq.com bis 19.56 Uhr um 0,4 Prozent zu auf 182 Dollar, CVS gewannen 0,5 Prozent auf 75,48 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.231,59 -0,17 -40,76 22,61 S&P-500 2.642,22 -0,20 -5,36 18,02 Nasdaq-Comp. 6.847,59 -0,38 -26,39 27,20 Nasdaq-100 6.337,87 -0,44 -27,69 30,31 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 970 Mio 1,51 Mrd Gewinner 1.533 1.733 Verlierer 1.448 1.256 Unverändert 108 102

Knapp behauptet - Die Politik dominierte neben der Entwicklung um die Steuerreform das Geschehen, nachdem der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn sich laut Medienberichten schuldig bekannt haben soll, das FBI in der Russland-Affäre belogen zu haben. Damit könnte auch Präsident Donald Trump wieder stärker in die Brdouille geraten, hieß es. Dies schickte die Indizes vorübergehend auf Talfahrt. Zwar holten die Kurse den größten Teil ihrer Abgaben im Verlauf wieder auf, doch den Sprung in positives Terrain, in dem sie vor den Flynn-Aussagen gelegen hatten, schafften sie nicht mehr. Die US-Konjunkturdaten des traten völlig in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten zeigten sich Autoaktien mit einer uneinheitlichen Tendenz nach Bekanntgabe der Absatzzahlen für November. Ford stiegen um 0,5 Prozent, GM verloren 0,7 Prozent und Fiat Chrysler gaben um 0,1 Prozent nach. Ford hat den Absatz um 6,7 Prozent erhöht, bei GM ist er dagegen um 3 Prozent gefallen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,36 -4,7 2,41 -8,2 30 Jahre 2,76 -6,3 2,83 -30,5

Der "sichere Hafen" der US-Anleihen war angesichts der politischen Querelen bei den Investoren gesucht. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es um 5 Basispunkte auf 2,36 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,1864 -0,1% 1,1872 1,1925 +12,8% EUR/JPY 133,91 +0,1% 133,79 132,81 +8,9% EUR/GBP 0,8820 +0,1% 0,8807 0,8952 +3,5% GBP/USD 1,3452 -0,2% 1,3477 1,3320 +9,0% USD/JPY 112,86 +0,1% 112,72 111,38 -3,5% USD/KRW 1083,48 0% 1083,48 1089,47 -10,3% USD/CNY 6,6174 -0,0% 6,6174 6,6025 -4,7% USD/CNH 6,6152 +0,1% 6,6068 6,5983 -5,2% USD/HKD 7,8147 +0,0% 7,8121 7,8027 +0,8% AUD/USD 0,7594 +0,0% 0,7592 0,7611 +5,2% NZD/USD 0,6847 -0,2% 0,6864 0,6871 -1,4%

Auch am Devisenmarkt bestimmte die Politik das Geschehen. Stützend wirkte zunächst die Aussage von Senator John Cornyn, die Republikaner hätten die notwendigen 50 Stimmen für eine erfolgreiche Verabschiedung der Steuerreform im Senat zusammen. Dagegen belastete die Politaffäre um Michael Flynn den Dollar. Bereits am Vortag war der Greenback mit Berichten über neue Personalquerelen unter der Ägide von US-Präsident Trump unter Druck geraten. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1894 Dollar, nachdem er im Tagestief schon bis auf 1,1850 Dollar gefallen war. Am Vortag hatte er zur gleichen Zeit noch bei 1,1903 Dollar gelegen. Im asiatisch dominierten Handel am Montag zieht der Dollar auf breiter Front etwas an. Er profitiert damit davon, dass der US-Senat seinen Steuerreformentwurf abgesegnet hat, womit die Chance gestiegen ist, dass die von Präsident Donald Trump initiierte Steuerreform noch vor Weihnachten steht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,94 58,36 -0,7% -0,42 +1,7% Brent/ICE 63,41 63,73 -0,5% -0,32 +8,2%

Die Ölpreise zogen kräftig an, nachdem die Opec und wichtige Nicht-Opec-Ölförderer wie Russland am Vortag beschlossen hatten, die Förderreduzierung um weitere neun Monate auszuweiten bis Ende 2018. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent gewann bis zum US-Settlement 1,8 Prozent auf 63,73 Dollar, WTI verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 58,36 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,47 1.280,42 -0,5% -5,95 +10,7% Silber (Spot) 16,38 16,44 -0,3% -0,06 +2,9% Platin (Spot) 934,70 939,75 -0,5% -5,05 +3,4% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,6% +0,02 +22,1%

Das Gold war angesichts der politischen Querelen als sicherer Hafen gesucht. Am Vortag hatte es zudem einen Bericht gegeben, wonach US-Außenminister Rex Tillerson abgelöst werden soll. US-Präsident Trump bestritt dies jedoch am Freitag. Der Preis für die Feinunze Gold stieg zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.282 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1.289 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

US-RUSSLAND-AFFÄRE

In der Russland-Affäre gerät der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump erneut stark unter Druck: Wie die Washington Post und die Internetseite BuzzFeed am Freitag berichteten, hat Jared Kushner den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn angewiesen, Kontakt zum russischen Botschafter aufzunehmen. Flynn hatte sich zuvor vor Gericht schuldig bekannt, über seine Russland-Kontakte gelogen zu haben. Die Entwicklungen setzen auch Trump schwer unter Druck. Flynn, der im Februar nach nur dreieinhalb Wochen im Amt zurückgetreten war, gilt als Schlüsselfigur in der Affäre um mutmaßlich illegale Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam. Der pensionierte Drei-Sterne-General und frühere Chef des Militärgeheimdienstes DIA, kooperiert inzwischen mit dem Sonderermittler Robert Mueller.

NORDKOREA-KRISE

Die USA, Großbritannien, Frankreich und sechs weitere Länder haben ein Treffen des UN-Sicherheitsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea beantragt. Die Beratungen sind für den 11. Dezember geplant, wie aus einem Schreiben vom Freitag hervorgeht.

WALT DISNEY /21ST CENTURY FOX

reden offenbar wieder miteinander über den Kauf von Teilen von 21st Century Fox durch den Unterhaltungskonzern. Die Gespräche konzentrieren sich nach Angaben mit dem Vorgang vertrauter Personen auf die Filmstudios Twentieth Century Fox sowie Teile des US-Kabelnetzes und das internationale Geschäft. Zudem gehe es um den 39-Prozent-Anteil von Fox an dem britischen Bezahlfernsehsender Sky.

