Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Mit der Mehrheit der Republikaner hat der US-Senat die historische Steuerreform verabschiedet. Mit 51 zu 49 Stimmen votierte die Kammer am frühen Samstagmorgen nach einer Marathonsitzung für das Vorhaben. Zuvor hatte es noch Widerstand gegen die Reform auch in den Reihen der Republikaner gegeben, weshalb sich die Abstimmung zunächst mehrfach verzögerte. Letzte Änderungsanträge der oppositionellen Demokraten wurden schließlich abgewiesen. Die Steuerreform ist eines der wichtigsten Reformprojekte von US-Präsident Donald Trump. Die Verabschiedung des Vorhabens im Senat ist ein wichtiger Etappensieg für den Präsidenten. Das Repräsentantenhaus hatte die Steuerreform mit einer Mehrheit der Republikaner bereits Mitte November abgesegnet. Beide Kammern müssen nun ihre jeweiligen Versionen der Reform abgleichen. Die gemeinsame Fassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj - US 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.660,40 0,62 Nikkei-225 22.707,16 -0,49 Schanghai-Comp. 3.311,24 -0,22 DAX 12.861,49 -1,25 DAX-Future 12.944,50 -0,69 XDAX 12.947,07 -0,69 MDAX 26.703,94 -1,19 TecDAX 2.497,45 -0,73 EuroStoxx50 3.527,55 -1,19 Stoxx50 3.138,54 -0,59 Dow-Jones 24.231,59 -0,17 S&P-500-Index 2.642,22 -0,20 Nasdaq-Comp. 6.847,59 -0,38 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,54 +85

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen in Europa rechnen Händler für die Sitzung zum Wochenauftakt. Der DAX wird vorbörslich knapp 1,5 Prozent höher gesehen bei gut 13.040 Punkten. Auslöser der guten Stimmung ist der US-Senat, der die Weichen für die geplante Steuerreform mehrheitlich gebilligt hat. In Europa wird die Stimmung vom Umfeld gestützt. So zieht der Dollar am Morgen an, was positiv für die exportorientierten Aktien ist. Zudem ziehen die Renditen der US-Staatsanleihen an. Das dürfte laut Händlern nach Europa herüberschwappen und die Kurse der Banken antreiben. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen am Markt: "Der US-Markt ist nicht billig", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem könnte die Steuerreform großenteils eingepreist sein, sagt ein weiterer Marktteilnehmer: "Es ist nicht auszuschließen, dass der Markt nach dem Motto 'buy the rumour sell the fact' handelt, sagt er.

Rückblick: Schwach - Belastet von einem festeren Euro und sich andeutenden Problemen bei der Durchsetzung der US-Steuerreform ging es zunächst deutlich nach unten, ehe sich die Lage im Nachmittagsgeschäft deutlich entspannte. Im Späthandel sorgte dann aber die Politaffäre in den USA um den ex nationalen Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn, für Verunsicherung und Aktienverkäufe und die Anleger flüchteten sich in vermeintlich sichere Häfen wie Gold, Anleihen und Yen. Der Dollar knickte ein, der Euro schoss von 1,1860 auf 1,1930 Dollar nach oben. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse, so dass die deutsche Zehnjahresrendite von 0,37 Prozent am Donnerstag auf 0,30 Prozent sank. Der Index der Öl- und Gaswerte verteidigte ein knappes Tagesplus von 0,2 Prozent. Die Branchentitel profitierten von festeren Ölpreisen, nachdem die Opec die Förderkürzungen um neun Monate verlängert hatte. Für die Ölaktien sprächen auch die vergleichsweise hohen Dividendenrenditen, hieß es. Die Verliererseite wurde von den Autotiteln angeführt, ihr Branchenindex fiel um 1,9 Prozent. Nachdem Autoaktien zuletzt oft favorisiert wurden, seien dort besonders Gewinne mitgenommen worden, hieß es. VW verloren 2,7 Prozent, BMW 1,3 Prozent und Daimler 1,8 Prozent. Technologiewerte gaben um 1,6 Prozent nach. Sie hatten sich das gesamte Jahr besonders gut entwickelt, sind derzeit nach ihrem massiven globalen Schwächeanfall am Mittwoch, ausgehend von der Wall Street, angeschlagen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Mit dem Minus am Vormittag hatte der DAX den tiefsten Stand seit Ende September markiert. Da wuchs aus Sicht von Marktanalysten die Gefahr einer weiteren Abwärtswelle Richtung 12.400 Punkte, die aber erst einmal abgewehrt wurde. "Viele Marktteilnehmer handeln den DAX derzeit nur nach der Währung", sagte ein Händler. Lufthansa stiegen um 1,4 Prozent und profitierten von einer Hochstufung der Deutschen Bank auf "Buy". Im angeschlagenen Technologiesektor verloren Infineon 2,9 Prozent und Aixtron im TecDAX 3,7 Prozent. Im MDAX gaben Hella um 2,8 Prozent nach, belastet von einer Platzierung der Familienaktionäre. Dialog Semiconductors erholten sich um 2,4 Prozent von ihrem Kurseinbruch am Vortag.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Markt habe sich mit der Erholung an der Wall Street nach den jüngsten politischen Entwicklungen in den USA nach oben bewegt, hieß es. Die Autowerte VW, Daimler und BMW hätten kaum auf die US-Absatzzahlen für November reagiert und sich mit dem Gesamtmarkt nach oben bewegt.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die Politik dominierte neben der Entwicklung um die Steuerreform das Geschehen, nachdem der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn sich laut Medienberichten schuldig bekannt haben soll, das FBI in der Russland-Affäre belogen zu haben. Damit könnte auch Präsident Donald Trump wieder stärker in die Brdouille geraten, hieß es. Dies schickte die Indizes vorübergehend auf Talfahrt. Zwar holten die Kurse den größten Teil ihrer Abgaben im Verlauf wieder auf, doch den Sprung in positives Terrain, in dem sie vor den Flynn-Aussagen gelegen hatten, schafften sie nicht mehr. Die US-Konjunkturdaten des traten völlig in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten zeigten sich Autoaktien mit einer uneinheitlichen Tendenz nach Bekanntgabe der Absatzzahlen für November. Ford stiegen um 0,5 Prozent, GM verloren 0,7 Prozent und Fiat Chrysler gaben um 0,1 Prozent nach. Ford hat den Absatz um 6,7 Prozent erhöht, bei GM ist er dagegen um 3 Prozent gefallen. Dagegen war der "sichere Hafen" US-Anleihen mit den politischen Unsicherheiten bei den Investoren gesucht. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es um 5 Basispunkte auf 2,36 Prozent nach unten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 18:16 EUR/USD 1,1864 -0,1% 1,1872 1,1901 EUR/JPY 133,92 +0,1% 133,79 133,37 EUR/CHF 1,1669 +0,3% 1,1635 1,1618 GBP/EUR 1,1338 -0,0% 1,1354 1,1341 USD/JPY 112,88 +0,1% 112,72 112,05 GBP/USD 1,3452 -0,2% 1,3477 1,3498

Auch am Devisenmarkt bestimmte die Politik das Geschehen. Stützend wirkte zunächst die Aussage von Senator John Cornyn, die Republikaner hätten die notwendigen 50 Stimmen für eine erfolgreiche Verabschiedung der Steuerreform im Senat zusammen. Dagegen belastete die Politaffäre um Michael Flynn den Dollar. Bereits am Vortag war der Greenback mit Berichten über neue Personalquerelen unter der Ägide von US-Präsident Trump unter Druck geraten. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1894 Dollar, nachdem er im Tagestief schon bis auf 1,1850 Dollar gefallen war. Am Vortag hatte er zur gleichen Zeit noch bei 1,1903 Dollar gelegen. Im asiatisch dominierten Handel am Montag zieht der Dollar auf breiter Front etwas an. Er profitiert damit davon, dass der US-Senat seinen Steuerreformentwurf abgesegnet hat, womit die Chance gestiegen ist, dass die von Präsident Donald Trump initiierte Steuerreform noch vor Weihnachten steht.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,98 58,36 -0,7% -0,38 +1,7% Brent/ICE 63,41 63,73 -0,5% -0,32 +8,2%

Die Ölpreise zogen kräftig an, nachdem die Opec und wichtige Nicht-Opec-Ölförderer wie Russland am Vortag beschlossen hatten, die Förderreduzierung um weitere neun Monate auszuweiten bis Ende 2018. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent gewann bis zum US-Settlement 1,8 Prozent auf 63,73 Dollar, WTI verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 58,36 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,53 1.280,42 -0,5% -5,89 +10,7% Silber (Spot) 16,38 16,44 -0,3% -0,06 +2,9% Platin (Spot) 934,70 939,75 -0,5% -5,05 +3,4% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,6% +0,02 +22,1%

Das Gold war angesichts der politischen Querelen als sicherer Hafen gesucht. Am Vortag hatte es zudem einen Bericht gegeben, wonach US-Außenminister Rex Tillerson abgelöst werden soll. US-Präsident Trump bestritt dies jedoch am Freitag. Der Preis für die Feinunze Gold stieg zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.282 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1.289 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

ARBEITSMARKT DEUTSCHLAND

Der Einsatz von Robotern hat laut einer Studie in den kommenden Jahren deutliche Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Bis 2030 könnte fast ein Viertel der Arbeitsstunden, die voraussichtlich dann in Deutschland geleistet werden, durch Automatisierung wegfallen, schreibt der Spiegel unter Berufung auf eine McKinsey-Studie.

BREXIT

