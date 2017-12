DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Mit der Mehrheit der Republikaner hat der US-Senat die historische Steuerreform verabschiedet. Mit 51 zu 49 Stimmen votierte die Kammer am frühen Samstagmorgen nach einer Marathonsitzung für das Vorhaben. Zuvor hatte es noch Widerstand gegen die Reform auch in den Reihen der Republikaner gegeben, weshalb sich die Abstimmung zunächst mehrfach verzögerte. Letzte Änderungsanträge der oppositionellen Demokraten wurden schließlich abgewiesen. Die Steuerreform ist eines der wichtigsten Reformprojekte von US-Präsident Donald Trump. Die Verabschiedung des Vorhabens im Senat ist ein wichtiger Etappensieg für den Präsidenten. Das Repräsentantenhaus hatte die Steuerreform mit einer Mehrheit der Republikaner bereits Mitte November abgesegnet. Beide Kammern müssen nun ihre jeweiligen Versionen der Reform abgleichen. Die gemeinsame Fassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj - US 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.660,40 0,62 Nikkei-225 22.707,16 -0,49 Schanghai-Comp. 3.311,24 -0,22 DAX 12.861,49 -1,25 DAX-Future 12.944,50 -0,69 XDAX 12.947,07 -0,69 MDAX 26.703,94 -1,19 TecDAX 2.497,45 -0,73 EuroStoxx50 3.527,55 -1,19 Stoxx50 3.138,54 -0,59 Dow-Jones 24.231,59 -0,17 S&P-500-Index 2.642,22 -0,20 Nasdaq-Comp. 6.847,59 -0,38 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,54 +85

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen in Europa rechnen Händler für die Sitzung zum Wochenauftakt. Der DAX wird vorbörslich knapp 1,5 Prozent höher gesehen bei gut 13.040 Punkten. Auslöser der guten Stimmung ist der US-Senat, der die Weichen für die geplante Steuerreform mehrheitlich gebilligt hat. In Europa wird die Stimmung vom Umfeld gestützt. So zieht der Dollar am Morgen an, was positiv für die exportorientierten Aktien ist. Zudem ziehen die Renditen der US-Staatsanleihen an. Das dürfte laut Händlern nach Europa herüberschwappen und die Kurse der Banken antreiben. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen am Markt: "Der US-Markt ist nicht billig", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem könnte die Steuerreform großenteils eingepreist sein, sagt ein weiterer Marktteilnehmer: "Es ist nicht auszuschließen, dass der Markt nach dem Motto 'buy the rumour sell the fact' handelt, sagt er.

Rückblick: Schwach - Belastet von einem festeren Euro und sich andeutenden Problemen bei der Durchsetzung der US-Steuerreform ging es zunächst deutlich nach unten, ehe sich die Lage im Nachmittagsgeschäft deutlich entspannte. Im Späthandel sorgte dann aber die Politaffäre in den USA um den ex nationalen Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn, für Verunsicherung und Aktienverkäufe und die Anleger flüchteten sich in vermeintlich sichere Häfen wie Gold, Anleihen und Yen. Der Dollar knickte ein, der Euro schoss von 1,1860 auf 1,1930 Dollar nach oben. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse, so dass die deutsche Zehnjahresrendite von 0,37 Prozent am Donnerstag auf 0,30 Prozent sank. Der Index der Öl- und Gaswerte verteidigte ein knappes Tagesplus von 0,2 Prozent. Die Branchentitel profitierten von festeren Ölpreisen, nachdem die Opec die Förderkürzungen um neun Monate verlängert hatte. Für die Ölaktien sprächen auch die vergleichsweise hohen Dividendenrenditen, hieß es. Die Verliererseite wurde von den Autotiteln angeführt, ihr Branchenindex fiel um 1,9 Prozent. Nachdem Autoaktien zuletzt oft favorisiert wurden, seien dort besonders Gewinne mitgenommen worden, hieß es. VW verloren 2,7 Prozent, BMW 1,3 Prozent und Daimler 1,8 Prozent. Technologiewerte gaben um 1,6 Prozent nach. Sie hatten sich das gesamte Jahr besonders gut entwickelt, sind derzeit nach ihrem massiven globalen Schwächeanfall am Mittwoch, ausgehend von der Wall Street, angeschlagen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Mit dem Minus am Vormittag hatte der DAX den tiefsten Stand seit Ende September markiert. Da wuchs aus Sicht von Marktanalysten die Gefahr einer weiteren Abwärtswelle Richtung 12.400 Punkte, die aber erst einmal abgewehrt wurde. "Viele Marktteilnehmer handeln den DAX derzeit nur nach der Währung", sagte ein Händler. Lufthansa stiegen um 1,4 Prozent und profitierten von einer Hochstufung der Deutschen Bank auf "Buy". Im angeschlagenen Technologiesektor verloren Infineon 2,9 Prozent und Aixtron im TecDAX 3,7 Prozent. Im MDAX gaben Hella um 2,8 Prozent nach, belastet von einer Platzierung der Familienaktionäre. Dialog Semiconductors erholten sich um 2,4 Prozent von ihrem Kurseinbruch am Vortag.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Markt habe sich mit der Erholung an der Wall Street nach den jüngsten politischen Entwicklungen in den USA nach oben bewegt, hieß es. Die Autowerte VW, Daimler und BMW hätten kaum auf die US-Absatzzahlen für November reagiert und sich mit dem Gesamtmarkt nach oben bewegt.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die Politik dominierte neben der Entwicklung um die Steuerreform das Geschehen, nachdem der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn sich laut Medienberichten schuldig bekannt haben soll, das FBI in der Russland-Affäre belogen zu haben. Damit könnte auch Präsident Donald Trump wieder stärker in die Brdouille geraten, hieß es. Dies schickte die Indizes vorübergehend auf Talfahrt. Zwar holten die Kurse den größten Teil ihrer Abgaben im Verlauf wieder auf, doch den Sprung in positives Terrain, in dem sie vor den Flynn-Aussagen gelegen hatten, schafften sie nicht mehr. Die US-Konjunkturdaten des traten völlig in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten zeigten sich Autoaktien mit einer uneinheitlichen Tendenz nach Bekanntgabe der Absatzzahlen für November. Ford stiegen um 0,5 Prozent, GM verloren 0,7 Prozent und Fiat Chrysler gaben um 0,1 Prozent nach. Ford hat den Absatz um 6,7 Prozent erhöht, bei GM ist er dagegen um 3 Prozent gefallen. Dagegen war der "sichere Hafen" US-Anleihen mit den politischen Unsicherheiten bei den Investoren gesucht. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es um 5 Basispunkte auf 2,36 Prozent nach unten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 18:16 EUR/USD 1,1864 -0,1% 1,1872 1,1901 EUR/JPY 133,92 +0,1% 133,79 133,37 EUR/CHF 1,1669 +0,3% 1,1635 1,1618 GBP/EUR 1,1338 -0,0% 1,1354 1,1341 USD/JPY 112,88 +0,1% 112,72 112,05 GBP/USD 1,3452 -0,2% 1,3477 1,3498

Auch am Devisenmarkt bestimmte die Politik das Geschehen. Stützend wirkte zunächst die Aussage von Senator John Cornyn, die Republikaner hätten die notwendigen 50 Stimmen für eine erfolgreiche Verabschiedung der Steuerreform im Senat zusammen. Dagegen belastete die Politaffäre um Michael Flynn den Dollar. Bereits am Vortag war der Greenback mit Berichten über neue Personalquerelen unter der Ägide von US-Präsident Trump unter Druck geraten. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1894 Dollar, nachdem er im Tagestief schon bis auf 1,1850 Dollar gefallen war. Am Vortag hatte er zur gleichen Zeit noch bei 1,1903 Dollar gelegen. Im asiatisch dominierten Handel am Montag zieht der Dollar auf breiter Front etwas an. Er profitiert damit davon, dass der US-Senat seinen Steuerreformentwurf abgesegnet hat, womit die Chance gestiegen ist, dass die von Präsident Donald Trump initiierte Steuerreform noch vor Weihnachten steht.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,98 58,36 -0,7% -0,38 +1,7% Brent/ICE 63,41 63,73 -0,5% -0,32 +8,2%

Die Ölpreise zogen kräftig an, nachdem die Opec und wichtige Nicht-Opec-Ölförderer wie Russland am Vortag beschlossen hatten, die Förderreduzierung um weitere neun Monate auszuweiten bis Ende 2018. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent gewann bis zum US-Settlement 1,8 Prozent auf 63,73 Dollar, WTI verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 58,36 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,53 1.280,42 -0,5% -5,89 +10,7% Silber (Spot) 16,38 16,44 -0,3% -0,06 +2,9% Platin (Spot) 934,70 939,75 -0,5% -5,05 +3,4% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,6% +0,02 +22,1%

Das Gold war angesichts der politischen Querelen als sicherer Hafen gesucht. Am Vortag hatte es zudem einen Bericht gegeben, wonach US-Außenminister Rex Tillerson abgelöst werden soll. US-Präsident Trump bestritt dies jedoch am Freitag. Der Preis für die Feinunze Gold stieg zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.282 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1.289 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

ARBEITSMARKT DEUTSCHLAND

Der Einsatz von Robotern hat laut einer Studie in den kommenden Jahren deutliche Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Bis 2030 könnte fast ein Viertel der Arbeitsstunden, die voraussichtlich dann in Deutschland geleistet werden, durch Automatisierung wegfallen, schreibt der Spiegel unter Berufung auf eine McKinsey-Studie.

BREXIT

Der Brexit wird laut einer Studie durch wachsende Handelskosten sowohl in Großbritannien als auch in den anderen 27 EU-Ländern erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten. In Großbritannien übersteige dieser Schaden bei weitem die Einsparungen durch den entfallenden Nettobeitrag zum EU-Haushalt. Wenn der Handel künftig auf Basis von WTO-Regeln erfolge, würden diese Summen für Großbritannien auch bei Wegfall jeglicher Beiträge zum EU-Haushalt immer noch 16 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Für die EU summierten sich die Verluste durch Wegfall des britischen Nettobeitrags und wachsende Handelskosten auf rund 44 Milliarden Euro pro Jahr. "Der Brexit kennt nur Verlierer", sagte ifo-Präsident Clemens Fuest unter Berufung auf ein Papier des Forschungsnetzwerkes Econpol, das am ifo Institut entstanden ist.

GRIECHENLAND

Die griechische Regierung und Vertreter der Geldgeber haben eine vorläufige Einigung zur Auszahlung der nächsten Tranche aus dem europäischen Hilfspaket erzielt. Bei den Gesprächen in Athen habe es "auf Fachebene eine Einigung in allen Fragen" gegeben, sagte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos. Von Seiten der Geldgeber wurde dies bestätigt. Die endgültige Entscheidung über die nächste Auszahlung aus dem dritten Hilfspaket sollen die Euro-Finanzminister am 22. Januar treffen.

NORDKOREA

Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben am Montag ihr bislang größtes gemeinsames Luftwaffenmanöver gestartet. Nordkorea erklärte am Sonntag, das Manöver sei eine "offene und umfassende Provokation", die jederzeit zu einem Atomkrieg führen könne.

POLITIK DEUTSCHLAND

Die AfD rückt weiter nach rechts: Der Parteitag schwächte den gemäßigten Flügel, neuer Parteivorsitzender ist Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland. Er führt die AfD gemeinsam mit dem wiedergewählten Jörg Meuthen. Gauland ging ins Rennen, nachdem sich der Berliner Landeschef Georg Pazderski nicht gegen eine Kandidatin des rechten Flügels durchsetzen konnte.

POLITIK FRANKREICH

Aus der ersten Runde der Regionalwahlen auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika sind die Nationalisten als klare Sieger hervorgegangen. Die Liste kam auf 45,36 Prozent der Stimmen. Die nationalistischen Parteien streben einen vollständigen Autonomiestatus für Korsika an, der in den kommenden zehn Jahren umgesetzt werden soll.

POLITIK SPANIEN

Die Partei von Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy muss sich wegen der Vernichtung von Beweismitteln in einem Korruptionsverfahren vor Gericht verantworten. Eine Untersuchungsrichterin wies einen Berufungsantrag der konservativen Volkspartei (PP) zurück und ermöglichte damit den ersten Strafprozess in Spanien gegen eine politische Partei.

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat bestritten, dass sein Außenminister Rex Tillerson vor dem Abschied aus dem Amt steht. Dies seien "Falschnachrichten", schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch wenn er mit Tillerson "bei bestimmten Themen nicht einer Meinung" sei, werde dieser "nicht gehen". Er arbeite mit dem Chefdiplomaten "gut zusammen".

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Die nächste Bundesregierung muss sich nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel mit der Frage beschäftigen, wie große Infrastrukturprojekte in Deutschland beschleunigt werden können. Das betreffe etwa die Verlegung von Glasfaserkabeln oder Verkehrsverbindungen, sagte Merkel in ihrem Video-Podcast. Die Beschleunigung großer Bauvorhaben sei "eine zentrale Aufgabe", da die Bundesregierung im Augenblick Geld für Verkehrsinvestitionen habe.

AUTOMOBILINDUSTRIE

Die großen Hersteller haben für November folgende US-Absatzzahlen bertichtet:

November 2017 2016 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 29.207 29.672 -1,6% AUDI 19.195 17.118 +12,1% BMW 32.087 30.696 +4,5% DAIMLER 34.242 33.490 +2,2% PORSCHE 5.555 5.513 +0,8% FORD 210.771 197.574 +6,7% GENERAL MOTORS 245.387 k.A. -3% FIAT CHRYSLER 154.919 160.827 -4% TOYOTA 191.617 197.645 -3% NISSAN * * Wegen technischer Probleme auf den 4. Dezember verschoben

ADIDAS

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 dürfte Adidas zu deutlich mehr Umsatz verhelfen. Vorstandschef Kasper Rorsted setzt dabei vor allem auf ein deutlich größeres Geschäft mit Trikots. "Im Fußball sind wir klarer Marktführer weltweit und sponsern bei der WM im kommenden Jahr elf Mannschaften", sagte er der Rheinischen Post. Mit Deutschland, Spanien und Argentinien rüste das Unternehmen drei der Favoriten aus. Als künftigen Umsatztreiber identifiziert er vor allem das Online-Geschäft, das Adidas stark ausbaue. Die angeschlagene Marke Reebook will Rorsted nicht abgeben.

BMW

bekommt die Senkung der Subventionen für Elektromobilität in den Niederlanden dramatisch zu spüren. Der Absatz von elektrifizierten BMW-Modellen sei um mehr als die Hälfte gesunken, berichtet die FAZ unter Berufung auf Zahlen aus dem Konzern. Von einem "drastischen Einbruch" spreche demnach Konzernchef Harald Krüger.

MUNICH RE

will im anhaltenden Zinstief den Aktienanteil am Kapitalanlageportfolio weiter erhöhen. Den größten Rückversicherer der Welt, der einer der größten institutionellen Anleger in Europa ist, stören dabei die bereits rasanten Kurszuwächse an den Börsen nicht. "Die hohen Bewertungen passen zu dem nachhaltig niedrigen Zinsniveau und der sehr geringen Volatilität an den Märkten", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider der Börsen-Zeitung.

RWE

Der größte kommunale RWE-Aktionär rechnet mit steigenden Dividenden bei dem Essener Energiekonzern. "Am Ende der Mittelfristplanung haben wir knapp einen Euro je RWE-Aktie vorgesehen", sagte Guntram Pehlke, Chef der Dortmunder Stadtwerke, der WAZ mit Blick auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke für den Zeitraum 2018 bis 2022. RWE hatte als reguläre Dividende, die im nächsten Jahr an die Aktionäre fließen soll, 50 Cent angekündigt.

MLP

will ab dem kommenden Jahr einen automatisierten sogenannten Chatbot für die Versicherungsberatung einsetzen. "Wir werden in der Tat für Fragen zur Berufsunfähigkeitsversicherung über Facebook nächstes Frühjahr den ersten Chatbot einsetzen", sagte Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg der Welt am Sonntag.

NOKIA

erhält im Streit um Lizenzrechte von Blackberry eine Zahlung von 137 Millionen US-Dollar. Nokia erklärte, dass ein Großteil der Summe bereits in früheren Geschäftsberichten ausgewiesen worden sei.

RIO TINTO

hat einen neuen Chairman gefunden. Das langjährige Boardmitglied Simon Thompson wird auf Jan du Plessis folgen, der im März nach neun Jahren an der Spitze des Gremiums abtritt.

RYANAIR

hat sich um Start- und Landerechte für neun Flugzeuge am Berliner Flughafen Tegel ab Sommer 2018 beworben. Damit könne Ryanair rund 30 Prozent der verlorenen Air-Berlin-Kapazitäten am Flughafen Tegel ersetzen, teilte das Unternehmen mit.

