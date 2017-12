Deutschland hat einem Medienbericht zufolge so viele Asyl-Erstanträge bearbeitet wie alle anderen EU-Länder zusammen. Zudem sollen immer mehr Klagen gegen Asylbescheide erfolgreich sein.

In Deutschland sind einem Medienbericht zufolge im ersten Halbjahr 2017 deutlich mehr Asyl-Erstanträge entschieden worden als in allen anderen 27 EU-Ländern zusammen. Während es hierzulande 357.625 Entscheidungen gegeben habe, seien es in den anderen EU-Staaten insgesamt nur 199 405 gewesen, berichtete die Tageszeitung "Die Welt" unter Berufung auf Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat. Die Angaben der europäischen Statistiker zur Bundesrepublik unterscheiden sich nach Zeitungsangaben von denen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das im ersten Halbjahr dieses Jahres 388.201 Entscheidungen über Erstanträge gezählt habe.

Zudem klagen einem Bericht des Radiosenders ...

