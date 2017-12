Die britische Notenbank gilt als Bollwerk gegen den EU-Austritt. Dafür legt sich ihr Chef Mark Carney sogar mit der Regierung Ihrer Majestät an.

Rockstars sind nicht billig zu haben. Und als 2013 der damalige Schatzkanzler George Osborne Mark Carney nach Großbritannien holte, war dieser bereits genau das: ein Rockstar des Bankwesens.

Carney, 52 Jahre, gebürtiger Kanadier, Chef der Bank of England, lässt sich dieses Image gut bezahlen, sehr gut sogar. 2016 hat Carney für seine Dienste als oberster Notenbanker der Insel 480.000 Pfund bekommen, eine Zulage in Höhe von 252.000 Pfund und noch einen wöchentlichen Wohngeldzuschuss in vierstelliger Pfundhöhe, London ist schließlich teuer. Machte insgesamt 879.000 Pfund. Premierministerin Theresa May hingegen hat im vergangenen Jahr gerade einmal 144.000 Pfund verdient.

Ist Carney, der am Stammsitz der Bank in Londons Threadneedle Street rund 2200 Mitarbeiter befehligt, dieses Geld wert? Seine Notenbank gewann jedenfalls seit dem Finanzcrash vor zehn Jahren so viele Befugnisse hinzu, dass sie heute einflussreicher ist als je zuvor in ihrer 323-jährigen Geschichte.

Ein gewaltiger Teil dieser Macht liegt in den Händen von Carney selbst, dem "Gouverneur" der Bank of England. Und eines kann man sagen: Er geht selbstbewusst damit um.

Vor seinem Wechsel nach London war Carney Chef der kanadischen Notenbank, die er souverän durch die Weltfinanzkrise steuerte. Nun besteht seine Arbeit wieder in Krisenmanagement: Er muss das britische Finanzsystem auf den Brexit vorbereiten und, im Falle eines Falles, die wirtschaftlichen Kollateralschäden minimieren, so gut es eben geht. Eine besonders delikate Aufgabe im Moment, da zwischen Brüssel und London oft gar nichts mehr geht. Zwar gibt es Berichte über eine Einigung zumindest zu den Zahlungsmodalitäten rund um den Brexit - aber immer noch liegt so gut wie jeden Tag die Gefahr einer völligen Eskalation in der Luft.

Mitten in diesem Trommelfeuer ist Carney zu einer Art Ein-Mann-Opposition gegen den Brexit avanciert. Solch klare Kante traut sich im britischen Establishment kaum noch jemand. Damit hat sich der Zentralbankchef - höchst ungewöhnlich für die sonst so betont zurückhaltende, diskrete Notenbankerwelt - echte Gegner gemacht. Befürworter des Austritts schimpfen ihn den "obersten Brexit-Feind". Durchaus zu Recht: Wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum im vergangenen Jahr warnte Carney öffentlich, ein Leave-Votum werde das Land in eine Rezession stürzen - und verstieß so gegen den Schweigekodex öffentlich Bediensteter in den Wochen vor einer Wahl.

Freund der klaren Ansage

Ungerührt von solcher Kritik, äußert sich Carney bis heute immer wieder zu den Konsequenzen des EU-Austritts. Großbritannien würde "boomen", hätte es das Leave-Votum ...

