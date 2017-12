In der letzten Woche zeigte sich bis auf eine Ausnahme das erwartete Bild. Trotzdem habe ich in dieser Ausgabe des Wetteralgorithmus KW49 wieder alle drei Linien für die Rückschau im Chart gelassen, um auch den Ausreißer am Mittwoch abzubilden. In der Summe passte allerdings die Aussage der Vorwoche. So schrieb ich letzten Montag: Der Wetteralgorithmus KW48 zeigt für die neue Woche diesmal deutlich ...

