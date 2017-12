Der Energiekonzern RWE (ISIN: DE0007037129) plant mit einer ordentlichen Dividende von 0,50 Euro für das Geschäftsjahr 2017. Überdies will RWE im Zusammenhang mit der Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 1 Euro pro Aktie ausschütten, wie bereits mitgeteilt wurde. Die Dortmunder Stadtwerke erwarten in den nächsten Jahren steigende Dividenden beim Essener Energiekonzern. Wie der Chef der Dortmunder ...

