(JK-Trading.com) - Der DAX hat in den vergangenen Wochenschluss noch einmal ordentlich Schlagseite erlitten, fiel zeitweise unter die 12.850er Marke, konnte sich in den Abend hinein jedoch stabilisieren. Zum Wochenstart stellt sich nun die Frage, ob es sich bei diesem Rutsch am Freitag um etwas "ernstes" handelt oder eventuell nur um einen kurzen "Stop-Fishing"-Spritzer ...

