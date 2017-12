Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Rückenwind erwarten Händler durch die Verabschiedung der Steuerreform durch den US-Senat am Samstag. Die Hoffnung auf die Reform dürfte insbesondere Finanzwerte, aber auch Zykliker antreiben, heisst es am Markt. Am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...