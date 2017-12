GOLDMAN SACHS - Der Chef der US-Bank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, bereitet die Nachfolge vor. In Zukunft könnte die Bank von einer Doppelspitze geführt werden. Die beiden langjährigen Goldman-Banker und Co-Chefs David Solomon und Harvey Schwartz gelten als Anwärter. (Handelsblatt S. 46) DIHK erhöht Deutschlands Wachstumsprognose '17 auf 2,3%: Spiegel MUV2- Munich Re investiert stärker in Aktien: Börsen-Zeitung DB1 - FinanzNachr: Bafin prüft erneut Deutsche Börse CBK - Die Londoner Niederlassung der Commerzbank hat Kunden offenbar nicht sorgfältig genug überprüft. Sie hat in diesem höchst sensiblen Feld in London nach Informationen des Handelsblatts nicht sorgfältig genug gearbeitet. Und das fiel bei einer Überprüfung der britischen Finanzaufsicht FCA (Financial...

