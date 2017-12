FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Renten-Futures starten leichter in den Montag. Der Bund-Future fällt um 32 Ticks auf 163,22 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 163,32 und das Tief bei 163,19 Prozent, umgesetzt worden sind knapp 30.000 Kontrakte.

"Der Short-Squeeze ist in Gewinnmitnahmen gemündet", sagt ein Händler. Am Freitag hatte der Dezember-Bund noch ein neues Kontrakthoch markiert, angetrieben von Verunsicherung und einer Achterbahnfahrt am Aktienmarkt, wiederum ausgelöst von politischen Querelen in den USA. Am Montag nimmt die Risikofreude der Akteure wieder zu, nachdem die Steuerreform in den USA am Wochenende Fortschritte gemacht hat. Darunter leiden die Kurse am Anleihemarkt.

Das neue Kontrakthoch bei 163,92 Prozent dient nun als Widerstandsmarke, eine erste Unterstützung sehen Marktteilnehmer bei 162 Prozent.

Der Bobl-Future verliert 11 Ticks auf 131,66 Prozent.

December 04, 2017 02:27 ET (07:27 GMT)

