SYDNEY (IT-Times) - Facebook und Google stehen in Australien am Pranger. Die Kartellbehörden ermitteln, ob die beiden Internetgiganten Australiens Nachrichtenmedien negativ beeinträchtigt haben. Hintergrund ist der Umstand, dass immer mehr Werbedollars in die Taschen von Facebook und Google fließen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...