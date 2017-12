FMW-Redaktion

Nach den Turbulenzen wegen der Thematik Mike Flynn/Donald Trump am Freitag und dem ziemlich sicheren Gelingen der US-Steuerreform startet der Dax - nachdem es praktisch vorerst eine Entwarnung in Sachen Trump gegeben hat (ABC News hat am Samstag eine zentrale Korrektur der ersten Meldung gebracht) - mit einer "doppelten Einspritzung". Aber: im Fokus ist mit Jared Kushner eine Person, die aus dem engsten Familien-Kreis Trumps ist, die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor hoch, dass es hier eine Verbindung mit den gehackten Mails der Demokraten und Russland gibt (bekannt ist, dass die Russen eben Kushner diese Mails angeboten haben, dieser fand das sehr interessant). Mithin hat sich die politische Lage erst einmal beruhigt, aus dem Schneider ist Trump damit aber noch lange nicht!

So oder so: die US-Futures höher, damit auh der Dax höher, nachdem neben der Trump-Beruhigung nun auch der Senat am Samstag seine Version der US-Steurreform abgesegnet hat, jetzt müssen die beiden Varianten (Senat und US-Abgeordnetenhaus) noch in Einklang gebracht werden, was jedoch wahrscheinlich gelingen dürfte. Viel mehr Rückenwind geht eigentlich nicht - daher startet der X-Dax mit einem Aufwärts-Gap: ...

