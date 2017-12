Dass der US-Aktienmarkt am Freitag so knapp vor dem so lange erhofften Meilenstein für die US-Steuerreform sang- und klanglos abstürzt, weil die Aussagen des ehemaligen Sicherheitsberaters Flynn die Gefahr einer Steigerung des politischen Chaos in Washington deutlich machten, konnten die Bullen nicht zulassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...