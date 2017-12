Gelingt der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen? Welche Summe steht auf der Schlussrechnung? Heute ziehen EU-Kommissionspräsident Juncker und Premierministerin May Bilanz. Auf der Insel wächst die Nervosität.

Sind die Briten bereit, die finanziellen Forderungen der EU zu erfüllen? Auf diese brisante Frage könnte es heute eine Antwort geben, wenn die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an diesem Montag eine Zwischenbilanz zu den Brexit-Gesprächen ziehen.

Zunächst hielt Premierministerin May 20 Milliarden Euro für eine angemessene Summe auf der Schlussrechnung. Viel zu wenig aus Sicht der EU-Unterhändler. Mittlerweile berichten Medien, die britische Regierung habe sich zur Zahlung von rund 50 Milliarden Euro bereit erklärt, um die Scheidung zu erreichen. Es geht dabei um langfristige Zahlungen zum Beispiel für Beamtenpensionen und andere Haushaltsposten.

Bei der Finanzfrage scheine "eine Klärung am Montag möglich", gibt sich der CDU-Europaabgeordnete und Brexit-Beauftragte Elmar Brok optimistisch. Dabei sorgt die Milliarden-Debatte für immer mehr Unmut auf der Insel. In einer Umfrage kritisierte die Mehrheit der Befragten, dass das Land im Zuge des Brexit zu viel Geld an die EU geben müsse.

Überhaupt ist die Bevölkerung zunehmend unzufrieden mit den Verlauf der Verhandlungen. Die Hälfte aller Briten wünscht sich bereits ein zweites Brexit-Votum. 50 Prozent der Befragten hätten angegeben, sie würden gern darüber abstimmen, ob die finalen Bedingungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU akzeptiert werden sollten oder nicht, berichtete die "Mail on Sunday" unter Berufung auf eine Erhebung unter 1003 britischen Bürgern. 34 Prozent würden dies nicht wünschen, 16 Prozent seien unentschieden.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker spricht vormittags zunächst mit Abgeordneten des Europaparlaments über das Angebot der Briten. Dann will er bei einem Mittagessen mit May in Brüssel eine Bilanz der bisherigen Brexit-Verhandlungen ziehen. May soll dabei klarstellen, zu welchen Zugeständnissen Großbritannien bei wichtigen Fragen des für 2019 geplanten EU-Austritts bereit ist. Wertet die EU-Kommission dies am Mittwoch offiziell als ausreichend, könnten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs kommende Woche die Ausweitung ...

