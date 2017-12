Die Anleger hoffen auf einen US-Wachstumsschub - der US-Senat hatte am Wochenende Steuersenkungen gebilligt. Vorbörslich notiert der Dax höher.

Am Montag sieht es so aus, als würden die Anleger die Verluste aus der Vorwoche wieder glattbügeln wollen. Die Hoffnungen auf einen Wachstumsschub in den USA könnten dem Leitindex Börsianern zufolge Auftrieb geben. Am Wochenende hatte der Senat Steuersenkungen gebilligt, ein zentrales Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax gut 1,3 Prozent höher bei 13.036 Punkten.

Am Freitag schloss der Index noch gut 1,3 Prozent im Minus bei 12.861 Punkten - und verbuchte eine negative Wochenbilanz. Auf die Stimmung drückte vor allem der starke Euro, der die europäischen und deutschen Ware weniger wettbewerbsfähig ...

