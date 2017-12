IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital Inc. gründet Branchenbeirat und verstärkt diesen mit Herrn Larry Timlick

Block One Capital Inc. gründet Branchenbeirat und verstärkt diesen mit Herrn Larry Timlick

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 4. Dezember 2017 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK) (das Unternehmen oder Block One), ein Investmentunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Investitionen im Blockchain- und Kryptowährungssektor liegt, freut sich bekannt zu geben, dass ein Branchenbeirat zur Unterstützung des unternehmenseigenen Investitionsausschusses eingerichtet und Herr Larry Timlick mit sofortiger Wirkung in den Beirat berufen wurde.

Herr Timlick verfügt über 30 Jahre umfangreiche Erfahrungen im Technologiemanagement, die er in einer Reihe technischer und verkaufsorientierter Funktionen, wie sie für große Datenverarbeitungs- und Rechenzentren im Unternehmens- und Dienstleistungssektor typisch sind, sammeln konnte. Herr Timlick war zuletzt als Vice-President Major Accounts für Westkanada bei Avaya Inc. und zwischen 1991 und 2004 bei Cisco Systems Inc. als Vice President tätig. Während seiner Zeit bei Cisco Systems erhielt Herr Timlick zahlreiche Auszeichnungen: Top Americas International Performer - Regional Manager FY 2000; Highest Regional Percentage of Goal - Americas International FY 2000; Top Canadian Regional Performance FY 2001 - Western Region Service Providers; und Top Customer Satisfaction Americas International FY 2002. Als erster Mitarbeiter von Cisco Systems in Westkanada zeichnete Herr Timlick für die Expansion des Unternehmens verantwortlich und gründete Niederlassungen in Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina und Winnipeg.

Herr Timlick ist aktuell Vorstandsmitglied der beiden Technologieunternehmen Glance Technologies, Inc. (CSE: GET) und CounterPath Corporation (NASDAQ: CPAH).

Wir freuen uns sehr, dass eine so hochkarätige Führungskraft wie Larry unseren Beirat verstärkt. Sein Erfahrungsschatz und seine Führungsqualitäten werden Block One bei der Bewertung zusätzlicher Investitionen im wachstumsstarken Blockchain- und Kryptowährungssektor eine große Stütze sein. Unser Ziel ist es, laufend in Projekte im Frühstadium mit großem Wachstumspotenzial zu investieren und umfangreiche Eigenmittel zu schaffen - nicht nur durch Bereitstellung von Kapital, sondern auch durch Fachwissen im Bereich der Unternehmenswertschöpfung. Larry kann bereits Erfolge im Aufbau von Technologieunternehmen verbuchen, die für uns von unschätzbarem Wert sind, meint David Berg, CEO von Block One Capital Inc.

Nähere Informationen über Block One Capital Inc. erhalten Sie unter: www.blockonecap.com.

FÜR DAS BOARD:

David Berg Chief Executive Officer & Director BLOCK ONE CAPITAL INC. 908 Homer Street

Vancouver, British Columbia, Kanada V6B 1T7

DIE TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seines wirtschaftlichen Umfelds basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer zu beeinflussen bzw. vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, haben den Sachverhalt der Qualifizierungstransaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Block One Capital Inc.

Büro: 604-908-3095; E-Mail: info@blockonecap.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41657 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41657&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09367 W1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA09367W1077

AXC0059 2017-12-04/09:19