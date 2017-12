CSU-Chef Horst Seehofer will sein Amt als bayerischer Ministerpräsident offenbar im Frühjahr 2018 vorzeitig abgeben. Das habe Seehofer am Montagmorgen bei einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion mitgeteilt, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Teilnehmerangaben.

Den Berichten zufolge will sich Seehofer aber Mitte Dezember beim Parteitag in Nürnberg erneut als CSU-Chef bestätigen lassen. Die CSU-Landtagsfraktion will bei ihrer Sitzung am Montag einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr wählen. Als potenzieller Nachfolger Seehofers gilt Bayerns Finanzminister Markus Söder.