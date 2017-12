Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BIZ: Zinserhöhungen der Fed bremsen nicht den Risikoappetit

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sieht bislang keine dämpfenden Wirkungen durch die Zinserhöhungen der Federal Reserve. Die vier Zinsschritte seit Ende 2015 hätten den Risikoappetit der Anleger nicht gebremst, vielmehr sei eher das Gegenteil der Fall, erklärte die BIZ in ihrem vierteljährlichen Bericht. Daher gebe es auch keine bremsende Wirkung auf die US-Wirtschaft.

McKinsey-Manager dürfte Fed-Präsident von Richmond werden - Kreise

Nach dem Rücktritt von Jeffrey Lacker als Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond hat die Notenbank offenbar einen Nachfolger gefunden. Informierte Personen sagten, dass der McKinsey-Manager Thomas Barkin die regionale Fed leiten soll. Die Ernennung dürfte wohl schon am Montag angekündigt werden, sagte ein Informant. Barkin verantwortet derzeit das Risikomanagement der Unternehmensberatung, zuvor war er unter anderem Finanzvorstand.

Trennung der Spitzenämter soll Machtkampf in CSU beenden

Eine Trennung der Ämter von Parteichef und Ministerpräsident soll den Machtkampf in der CSU beenden. Im erweiterten Parteipräsidium habe Amtsinhaber Horst Seehofer erklärt, dass er künftig nur noch Parteichef sein wolle, berichtete der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf Teilnehmer. Das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten wolle Seehofer abgeben, um sich auf die politische Arbeit in Berlin zu konzentrieren. Der Amtsverzicht könnte im Februar erfolgen.

Nationalisten klare Sieger der Regionalwahl auf Korsika

Aus der ersten Runde der Regionalwahlen auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika sind die Nationalisten als klare Sieger hervorgegangen. Die von Gilles Simeoni und Jean-Guy Talamoni angeführte Liste kam auf 45,36 Prozent der Stimmen, wie die Behörden mitteilten. Simeoni wertete das Ergebnis als ein "sehr starkes Signal an Paris".

USA und Südkorea starten bislang größtes Luftwaffenmanöver

Die Streitkräfte der USA und Südkoreas haben am Montag ihr bislang größtes gemeinsames Luftwaffenmanöver gestartet. An der fünftägigen Übung "Vigilant Ace" in der Pazifikregion sind mehrere zehntausend Soldaten sowie mehr als 230 Militärflugzeuge beteiligt, wie die südkoreanische Luftwaffe mitteilte. Auch US-Tarnkappenbomber vom Typ F-22 Raptor kommen bei dem Manöver zum Einsatz.

Auszählung der Stimmen in Honduras wieder aufgenommen

Eine Woche nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Honduras hat das Oberste Wahlgericht die Auszählung der Stimmen wieder aufgenommen. Während ein endgültiges Ergebnis am Sonntag noch immer nicht vorlag, beanspruchten sowohl der amtierende Staatschef Juan Orlando Hernandez als auch sein Herausforderer Salvador Nasralla von der linksgerichteten Opposition den Wahlsieg für sich.

Indonesien Verbraucherpreise Nov +0,20% gg Vm (PROG: +0,30%)

Indonesien Verbraucherpreise Nov +3,30% gg Vj (PROG: +3,40%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Nov +3,05% gg Vorjahr (Okt: +3,07%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.