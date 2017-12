Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Baden (pta007/04.12.2017/09:00) - - * Öffentliches Erwerbsangebot der FRIES Familien-Privatstiftung geplant * Annahmefrist soll vom 8. Jänner 2018 bis 28. Februar 2018 laufen * Angebotspreis: EUR 3,00 je EAG-Aktie



Im Hinblick auf die am 01.12.2017 ad hoc veröffentlichte Absicht des Vorstandes der EAG, die Zurückziehung der EAG-Aktien (ISIN AT0000908157) - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates und der Hauptversammlung - vom Dritten Markt an der Wiener Börse vorzubereiten, hat die FRIES Familien-Privatstiftung die EAG darüber informiert, ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot stellen zu wollen.



Da der Wegfall der Handelsplattform den Handel mit den EAG-Aktien wesentlich erschweren wird, beabsichtigt der Hauptaktionär der EAG, die FRIES Familien-Privatstiftung, den übrigen Aktionären der EAG ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot in Bezug auf ihre EAG-Aktien zu unterbreiten. Der Angebotspreis soll EUR 3,00 je Aktie betragen. Die Annahmefrist dieses Angebots soll vom 8. Jänner 2018 bis zum 28. Februar 2018 laufen.



Die Angebotsunterlage soll voraussichtlich am 8. Jänner 2018 veröffentlicht werden und in elektronischer Form auf der Internet-Seite der EAG, www.eag-bag.com, kostenlos abrufbar sein. Gedruckte Exemplare der Angebotsunterlage werden ab 8. Jänner 2018 bei der EAG, 2500 Baden, Erzherzog Rainer-Ring 23, zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden können. Alle weiteren Veröffentlichungen betreffend das Aktienkaufangebot erfolgen ebenfalls auf der Internet-Seite der EAG, www.eag-bag.com.



Rückfragehinweis: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft, 2500 Baden, Erzherzog Rainer-Ring 23, www.eag-bag.com, z.H. des Vorstandes Mag. Dieter Cech.



Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot für den Erwerb von Aktien noch eine Einladung dar, Aktien in einer Rechtsordnung oder von einer Rechtsordnung aus zum Verkauf an die Gesellschaft anzubieten, in der die Stellung eines solchen Angebots oder einer solchen Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist. Die endgültigen Bedingungen des Aktienkaufangebots erfolgen ausschließlich auf Grundlage der zu veröffentlichenden Angebotsunterlage. Ein Angebot wird insbesondere weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder anderen Gebieten unter deren Hoheitsgewalt abgegeben, noch darf es in oder von den Vereinigten Staaten von Amerika aus angenommen werden. Ein Angebot wird weiters weder direkt noch indirekt in Australien oder Japan gestellt, noch darf es in oder von Australien oder Japan aus angenommen werden.



(Ende)



Aussender: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft Adresse: Erzherzog Rainer-Ring 23, 2500 Baden Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Dieter Cech Tel.: +43 2252 86351-37 E-Mail: ir@eag-bag.com Website: www.eag-bag.com



ISIN(s): AT0000908157 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1512374400023



