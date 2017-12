04.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Euges (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Euges mbH, Wien, ein Unternehmen der "schilling" - Gruppe, wird am 04.12.2017 sein Debüt am Kapitalmarkt geben. Angeboten werden zwei Anleihen mit einer Stückelung von EUR 1.000 zum Ausgabekurs von 100%. Das Gesamtvolumen beider Anleihen beträgt bis zu EUR 40 Mio. Das Angebot ist in zwei Anleihen gesplittet, die den jeweiligen Geschäftsbereichen des Unternehmens zugeordnet sind. "Da wir in Zukunft alle Immobilienaktivitäten der Unternehmensgruppe in der Euges mbH bündeln werden,...

Den vollständigen Artikel lesen ...